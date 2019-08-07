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Огромный череп на хрупком тельце. Каким станет человек будущего?

08.08.2019 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Огромный череп на хрупком тельце. Каким станет человек будущего?
Bobrova Natalia / shutterstock.com

Каким он будет, достоверно не знает никто. Часть учёных считает, что Homo sapiens достиг совершенства и дальнейших изменений в его внешнем облике ждать не стоит. Другие убеждены, что эволюция (или, наоборот, инволюция?) продолжается и современный образ жизни, а также массовое увлечение гаджетами непременно отразятся на анатомии, физиологии и интеллектуальных способностях человека будущего.

«АиФ» разбирается, что же это будут за изменения.

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Превратимся в «зелёных человечков»?

Известный факт: нынешние люди выше тех, кто жил в Средневековье, да и в более поздние столетия. В развитых странах, особенно на севере Европы, молодёжь обоих полов превосходит сверстников предыдущих двух-трёх поколений в росте на 5-10 см. Это явление называют акселерацией, а внимание на неё физиологи обратили ещё в конце XIX века. Главные причины — улучшение питания и медицины.

Когда учёные рассуждают о том, чем будут отличаться от нас потомки, в первую очередь имеют в виду именно изменения в росте и прочие метаморфозы скелета. Есть данные, что в процессе становления Homo sapiens в его скелете уменьшилось количество костей и размеры позвонков. А малоподвижный образ жизни и перемены в питании ведут к тому, что со временем у нас исчезнут зубы, да и пищеварительный аппарат изменится: кишечник станет короче, вслед за ним сократится поясничный отдел позвоночника.

Зато благодаря развитой умственной деятельности, как утверждают некоторые исследователи, у человека увеличится головной мозг и его вместилище — череп. Сторонники этой гипотезы предполагают, что наши потомки обзаведутся огромной головой, короткими ногами, маленьким лицом и челюстями. А также более длинными конечностями, на которых останется лишь четыре пальца. В общем, люди будущего скорее станут напоминать «зелёных человечков» с хрупким тельцем и большой головой.

Недавно BBC собрало научные данные о том, какие изменения претерпел скелет человека в начале XXI века. Из-за того, что люди стали гораздо больше времени проводить с опущенной головой (смартфон — новое окно в мир), нагрузка на шею возросла. Это привело к тому, что у молодых людей всё чаще встречается наружный затылочный выступ. Он расположен в задней части черепа, прямо над шеей. Физиологи считают, что выступ на затылке формируется из-за сильного давления в том месте, где встречаются мышцы шеи и собственно череп. Благодаря этой трансформации вес черепа распределяется по большей площади и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Ещё одно наблюдение — у людей уменьшаются локти. Немецкие учёные следили за строением детских костей в период между 1999 и 2009 годами и решили, что из-за отсутствия физических нагрузок скелет человека становится всё более хрупким.

Наконец, третья тенденция — ослабление челюсти. Современному человеку уже не приходится усиленно работать зубами, чтобы разжёвывать сырое или плохо прожаренное мясо. Из-за этого челюсть (а особенно — прикус) становится слабее.

Огромный череп на хрупком тельце. Каким станет человек будущего?
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Мозг нам больше не нужен?

Но у природы есть свой ответ тем, кто считает, что Homo sapiens ведёт развитую умственную деятельность, отчего его мозг растёт в размерах. Всё обстоит ровно наоборот: за последние 25-30 тысяч лет вес человеческого мозга уменьшился примерно на 100 г. В чём же причина?

«Никто точно не знает, это просто наблюдаемый факт, — говорит доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Станислав ДРОБЫШЕВСКИЙ. — Выделяют две основных версии. Оптимистичная предполагает, что мозг уменьшился, но зато стал лучше функционировать. Особых доказательств нет, и я как-то не слишком в это верю, поэтому склоняюсь ко второй версии. Её суть в том, что мозг уменьшился просто потому, что стал нам меньше нужен».

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Учёный поясняет: древние люди были зависимы от своих умственных способностей — они были крайне важны для их выживания и давали эволюционное преимущество в ходе естественного отбора. Человек, обделённый интеллектом, умирал, не успевая оставить много потомства — например, от голода (не мог сделать нормальных орудий труда и охоты) или от холода (не был способен развести огонь). Соображать в эпоху верхнего палеолита приходилось очень быстро, иначе отправишься на обед к хищникам.

А в наши дни интеллект никакого эволюционного преимущества не даёт. Чтобы наплодить потомство, особого ума не нужно. В семьях академиков и выдающихся учёных детей не больше (а зачастую меньше), чем в семьях малообразованных людей.

Станислав Дробышевский обращает внимание, что на всём протяжении эволюции у человека уменьшались размеры черепа, зубов и надбровных дуг. А вот лоб, наоборот, становился более выпуклым.

«У нас исчезают третьи моляры — те, которые мы привыкли называть зубами мудрости. Потенциально может пропасть вообще вся зубная система. Рано или поздно исчезнут мизинец на ноге и малая берцовая кость (она или пропадёт, или срастётся с большой берцовой), — даёт прогноз учёный. — Наверняка будут какие-то изменения на руках. Но это зависит условий среды, к которым придётся приспосабливаться человеку будущего».

Огромный череп на хрупком тельце. Каким станет человек будущего?
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Прощайте, веснушки!

А что это будет за среда, сейчас сказать сложно. Ведь учёные до сих пор не пришли к единому мнению, каких последствий стоит ждать от того же глобального потепления. Если кислорода в атмосфере будет становиться всё меньше, можно предположить, что лёгкие Homo sapiens (а следом и грудная клетка) увеличатся в размерах — так легче дышать.

Профессор Йельского университета Стивен СТЕРНС убеждён, что глобализация и смешение культур приведут к тому, что расовые различия постепенно исчезнут, а вместе с ними исчезнут такие рецессивные (не являющиеся господствующими) внешние признаки, как веснушки и голубые глаза. Да и очень светлая кожа станет редкостью. Homo futurus, как называют человека будущего некоторые исследователи, в большинстве своём будет смуглым — во-первых, из-за смешения рас, во-вторых, по той причине, что тёмная кожа лучше защищает от ультрафиолетового излучения. А оно, возможно, будет проникать на Землю в избытке из-за истощения озонового слоя в атмосфере планеты.

Огромный череп на хрупком тельце. Каким станет человек будущего?
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