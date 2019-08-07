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Должностные лица «Минсктранса» попались на взятке

08.08.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Должностные лица «Минсктранса» попались на взятке
Фото из открытых источников

Выяснилось, что должностные лица УП «Минсктранс» систематически получали деньги от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей в адрес автобусных и троллейбусных парков столицы, сообщили в Комитете государственного контроля Республики Беларусь.

При осмотре в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены 30 тыс. долларов и банковские облигации четырех банков на предъявителя на общую сумму 500 тыс. долларов. 

Возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса. 

Должностные лица «Минсктранса» попались на взятке
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