Должностные лица «Минсктранса» попались на взятке

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Выяснилось, что должностные лица УП «Минсктранс» систематически получали деньги от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей в адрес автобусных и троллейбусных парков столицы, сообщили в Комитете государственного контроля Республики Беларусь.

При осмотре в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены 30 тыс. долларов и банковские облигации четырех банков на предъявителя на общую сумму 500 тыс. долларов.