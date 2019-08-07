“Здесь все устраивает”. Молодые медики рассказали о работе и жизни в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

Молодо-зелено — так в народе обычно характеризуют человека, естественно, молодого, с малым жизненным опытом. Знакомство с заведующим отделом гигиены Горецкого районного центра гигиены и эпидемиологии Павлом Волковым убеждает в том, что относительно него в это известное устойчивое выражение упорно напрашивается частица «не».





В нашем городе Павел Михайлович появился всего четыре года назад после окончания Белорусского государственного медицинского университета. Он из семьи педагогов во втором поколении. Маме очень хотелось, чтобы сын стал лечащим врачом. Павла в эту стихию не тянуло. Сказалось, похоже, воспоминание о болезнях в детстве и страх перед человеком в белом халате. Была мечта о ветеринарии. Но свою роль сыграли мнения окружающих. В итоге парень выбрал все-таки медицину, но профилактическую, превентивную.

В центре гигиены и эпидемиологии прошел интернатуру, а потом здесь же стал работать врачом-гигиенистом. Не скрывает, что планировал после окончания университета с дипломом вернуться на малую родину, в дорогой сердцу Мстиславль. Однако там в то время не было вакансий.

Вскоре молодой специалист возглавил в Горецком центре коллектив отдела. И уже по итогам 2018 го­да именно это структурное подразделение стало лучшим в соревновании.

Награда — Почетная грамота районного исполнительного комитета — на видном месте в кабинете заведующего отделом.

Уже не первый год Павел Волков во время отпуска главного врача этого учреждения здраво­охранения исполняет его обязанности. Вот и в конце июля он за все здесь был в ответе. Молодому специалисту доверяют. И он стремится достойно справиться с широким кругом обязанностей. Хотя и без дополнительной нагрузки за главврача у Павла большой объем работы. Под контролем коллектива отдела, где работают 7-8 человек, вся торговля, столовые, школы и дошкольные учреждения, академия… В поле неусыпного внимания гигиенистов еще и порядок, благоустройство в городе и сельских населенных пунктах, условия труда на предприятиях и в организациях, другие важные направления работы.

В июне Павел Михайлович две недели исполнял обязанности главного врача центра гигиены и эпидемиологии в Глуске. Как говорят, «на прорыв» был брошен в силу кадровой проблемы. И, чего скрывать, получил предложение возглавить это учреждение здравоохранения.

Но Павел отказался. Во-первых, потому, что Горки ближе к Мстиславлю, где живут родители. А, во-вторых, как выразился сам врач, «здесь все устраивает».

Для любого специалиста-новичка очень важно, как встретят его на первом месте работы. Павлу Михайловичу, судя по его рассказу, повезло. Коллеги встретили радушно, помогли освоиться в практической деятельности. И сам старался прислушиваться, вникать, познавать. Поэтому на адаптацию в коллективе, на перевод теории, которой был основательно подкован в университете, на практические рельсы не понадобился длительный срок.

Два года назад в жизни Павла Волкова произошло важное событие: он стал семейным человеком. И наш город в итоге получил семейную пару медиков, а РЦГЭ — еще одного врача, эпидемиолога. Татьяна Волкова, кстати, уже прошла здесь интернатуру и в первый день августа приступила к работе. Она тоже родом с Мстиславщины, из агрогородка Ходосы. Горки, получается, для их обоих стали родным местом.

Как живется семье молодых специалистов? Несомненно, особое удовлетворение возникло от хлопот руководства центра и заботы местной власти, которая решила их главную проблему, — жилищную. Волковым выделили блок в общежитии. Вполне пристойное жилье, отмечает глава семьи, но, конечно, он озабочен приобретением собственной квартиры.

И город по нраву Павлу и Татьяне. По мнению Павла Михайловича, на привлекательность Горок самым наилучшим образом повлияла подготовка к «Дожинкам» в 2012 году. До этого он неоднократно бывал в городе: и проездом, и когда проходил здесь централизованное тестирование.

Впечатления были, мягко говоря, не очень. Обычный провинциальный городок, пусть и с вузом. Сейчас другое дело. Горки похорошели, стали более яркими, светлыми.

Есть немало привлекательных мест для отдыха. Отличные условия для занятий спортом. Кстати, медики Волковы придерживаются здорового образа жизни. Из любимых видов отдыха на первое место Павел Михайлович поставил прогулки на велосипедах. А еще супруги помогают родителям. В выходные часто их навещают, там приходится поработать физически, что тоже, с точки зрения медиков, весьма полезно для здоровья.

Молодые специалисты отмечают и еще один плюс нашего города. Он привлекателен своим молодым лицом. В каком еще райцентре Могилевщины встретишь на улицах столько юношей и девушек?

Мы здесь всерьез и надолго. Мне кажется, и это устойчивое выражение о них, молодых медиках Павле и Татьяне Волковых.

Татьяна Иванович