Руководитель «Динамо-Брест» прокомментировал перенос матча с БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Руководитель футбольного клуба «Динамо-Брест» Александр Зайцев прокомментировал главную тему последних дней — перенос матча 18 тура высшей лиги «Динамо-Брест» — БАТЭ с 17 августа на 25 сентября.

Напомним, из-за проигрыша «Русенборгу» БАТЭ вышел в Лигу Европы, где матчи играются по четвергам, со следующим соперником борисовчанам нужно будет сразиться 8 и 15 августа. Притом что матч с принципиальным соперником — брестским «Динамо» — должен состояться уже 17-го числа. БАТЭ обратился в АБФФ с просьбой о переносе матчей чемпионата Беларуси с «Энергетиком-БГУ» (должен пройти 10 августа) и брестским «Динамо». Матч с «Энергетиком» борисовчане просили перенести в рамках тура, а игру с брестским «Динамо» - отодвинуть на более поздний срок. Федерация пошла БАТЭ навстречу . При этом главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка, комментируя предложение БАТЭ перенести матч с 17 августа на другую дату, заявил, что можно сыграть не 17 августа, а 18-го. А главный тренер БАТЭ очень эмоционально отреагировал на вопрос о том, что переносы могут не состояться.

Полный комментарий можно посмотреть в видео, ниже приводим самое главное из речи Зайцева.

— Все клубы, участвующие в чемпионате, к сожалению, сами проголосовали за такой регламент, который позволяет обращаться в федерацию (белорусскую федерацию футбола — прим.TUT.BY) о переносе игр, так что деваться особо некуда. БАТЭ имел право обратиться о переносе, а федерация не обязана была нас спрашивать. Мы тем не менее позицию свою высказали — что только в рамках тура перенос сделать — на 18-е число (с 17 августа на 18-е - прим.TUT.BY), ну, а дальше уже было решение федерации, которая пошла по той практике, которая у нее сложилась годами.

Нам, конечно, это решение неудобно, неприятно. Я не ожидал, многие люди пишут, кто-то расстроен, рассержен, хорошей атмосферы это не создает. К тому же мы деньги потеряли. В этот раз мы на телевидение потратились, хотели эту игру снять на 16 камер. Поэтому сейчас все придется списывать на невозвратные потери и организовывать это все в сентябре, если погода, конечно, позволит.

Переносы игр — это ослабление чемпионата. Я думаю, что нашей федерации не хватает последовательности, много шараханий из стороны в сторону, много левых людишек вовлечено в процессы с правом голоса, и они далеко не всегда профессионалы. Будь моя воля, я бы просто запретил переносы на более поздние сроки.

БАТЭ обычно говорит, что чем дальше они пройдут, тем выше будет коэффициент для страны. Это правда, это важный аргумент. Но то, что УЕФА будет нам больше денег подкидывать, на детский футбол, например, это уже сказки венского леса. Все остальные аргументы о переносе звучат как прикрытие медицинской, скаутской службы клуба, поэтому комментировать мне больше нечего.