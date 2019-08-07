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Руководитель «Динамо-Брест» прокомментировал перенос матча с БАТЭ
Источник материала: Tut.by
Руководитель футбольного клуба «Динамо-Брест» Александр Зайцев
Полный комментарий можно посмотреть в видео, ниже приводим самое главное из речи Зайцева.— Все клубы, участвующие в чемпионате, к сожалению, сами проголосовали за такой регламент, который позволяет обращаться в федерацию (белорусскую федерацию футбола — прим.TUT.BY) о переносе игр, так что деваться особо некуда. БАТЭ имел право обратиться о переносе, а федерация не обязана была нас спрашивать. Мы тем не менее позицию свою высказали — что только в рамках тура перенос сделать — на 18-е число (с 17 августа на 18-е - прим.TUT.BY), ну, а дальше уже было решение федерации, которая пошла по той практике, которая у нее сложилась годами.
Нам, конечно, это решение неудобно, неприятно. Я не ожидал, многие люди пишут, кто-то расстроен, рассержен, хорошей атмосферы это не создает. К тому же мы деньги потеряли. В этот раз мы на телевидение потратились, хотели эту игру снять на 16 камер. Поэтому сейчас все придется списывать на невозвратные потери и организовывать это все в сентябре, если погода, конечно, позволит.
Переносы игр — это ослабление чемпионата. Я думаю, что нашей федерации не хватает последовательности, много шараханий из стороны в сторону, много левых людишек вовлечено в процессы с правом голоса, и они далеко не всегда профессионалы. Будь моя воля, я бы просто запретил переносы на более поздние сроки.
БАТЭ обычно говорит, что чем дальше они пройдут, тем выше будет коэффициент для страны. Это правда, это важный аргумент. Но то, что УЕФА будет нам больше денег подкидывать, на детский футбол, например, это уже сказки венского леса. Все остальные аргументы о переносе звучат как прикрытие медицинской, скаутской службы клуба, поэтому комментировать мне больше нечего.
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Вместо 17 августа встреча состоится 25 сентября.
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