В Гродно суд вынес решение по делу о необычном ДТП в саду: обвиняемую амнистировали

Источник материала: Tut.by

Коллегия по уголовным делам суда Гродненской области рассмотрела апелляционные жалобы фигурантов дела о ДТП, которое произошло в августе прошлого года в питомнике предприятия «Дотишки», что в Вороновском районе — там выращивают садовые деревья. Агроном предприятия, не заметив лежащую в траве садовода, управляя служебным автомобилем, наехала на женщину .



Фото: sk.gov.by

В этот раз суд, выслушал все стороны, оставил приговор нижестоящей инстанции в силе: 3 года «домашней химии» и запрет на вождение в течение пяти лет, — однако применил в отношении обвиняемой амнистию: женщина освобождена от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Также суд посчитал, что заявленный иск о компенсации морального вреда — 45 тысяч белорусских рублей — чрезмерный, и постановил уменьшить сумму до 15 тысяч.

Напомним, в результате аварии пострадавшая садовод Анна получила тяжкие телесные повреждения и три месяца пробыла в больнице. Суд Вороновского района пришел к выводу, что в действиях водителя имеет место нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством. Женщину приговорили к трем годам «домашней химии» — и лишили прав на пять лет. Предприятие выступало в качестве гражданского ответчика. По решению суда оно должно было выплатить пострадавшей 45 тысяч белорусских рублей. Эту сумму потом предприятие планировало взыскать с агронома Светланы.

Но ни Светлана, ни Анна с решением районного суда не согласились — и подали апелляции. Одна сторона просила суд полностью отменить приговор, вторая настаивала на более строгом наказании для обвиняемой и большей компенсации для потерпевшей.

Пострадавшая просила суд изменить меру наказания агроному на более жесткую, адвокат Светланы просил прекратить производство по делу и оправдать свою подзащитную.