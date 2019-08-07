﻿ В Гродно суд вынес решение по делу о необычном ДТП в саду: обвиняемую амнистировали. 21.by
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В Гродно суд вынес решение по делу о необычном ДТП в саду: обвиняемую амнистировали

08.08.2019 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коллегия по уголовным делам суда Гродненской области рассмотрела апелляционные жалобы фигурантов дела о ДТП, которое произошло в августе прошлого года в питомнике предприятия «Дотишки», что в Вороновском районе — там выращивают садовые деревья. Агроном предприятия, не заметив лежащую в траве садовода, управляя служебным автомобилем, наехала на женщину.


Фото: sk.gov.by

В этот раз суд, выслушал все стороны, оставил приговор нижестоящей инстанции в силе: 3 года «домашней химии» и запрет на вождение в течение пяти лет, — однако применил в отношении обвиняемой амнистию: женщина освобождена от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Также суд посчитал, что заявленный иск о компенсации морального вреда — 45 тысяч белорусских рублей — чрезмерный, и постановил уменьшить сумму до 15 тысяч.

Напомним, в результате аварии пострадавшая садовод Анна получила тяжкие телесные повреждения и три месяца пробыла в больнице. Суд Вороновского района пришел к выводу, что в действиях водителя имеет место нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством. Женщину приговорили к трем годам «домашней химии» — и лишили прав на пять лет. Предприятие выступало в качестве гражданского ответчика. По решению суда оно должно было выплатить пострадавшей 45 тысяч белорусских рублей. Эту сумму потом предприятие планировало взыскать с агронома Светланы.

Но ни Светлана, ни Анна с решением районного суда не согласились — и подали апелляции. Одна сторона просила суд полностью отменить приговор, вторая настаивала на более строгом наказании для обвиняемой и большей компенсации для потерпевшей.
Пострадавшая просила суд изменить меру наказания агроному на более жесткую, адвокат Светланы просил прекратить производство по делу и оправдать свою подзащитную.

 
 
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Пострадавшая просила суд изменить меру наказания агроному на более жесткую, адвокат Светланы просил прекратить производство по делу и оправдать обвиняемую.
 
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