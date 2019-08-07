Туристы смогут дольше оставаться в Белаурси без виз

Источник материала: KYKY

Лукашенко подписал Указ №300, который расширяет зону безвизового въезда для туристов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ называется «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», и вот как он работает. Если раньше в Беларуси работали только две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно, то теперь их объединили в одну территорию «Брест — Гродно». В нее включили еще пять районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. Все они относятся к Гродненской области.

В этом регионе время безвизового пребывания в туристических целях выросло до 15 дней. Эти правила действуют для граждан 73 стран. Им также дадут возможность въезжать еще через два дополнительных пункта пропуска на беларуской границе — «Бенякони» и «Берестовица».

Иностранцам разрешили ездить без виз по всем западным областям. Но с условием, что они будут передвигаться в составе организованных туристических групп. А их маршрут распланируют так, чтобы он не выходил за пределы безвизовой территории «Брест — Гродно». Власти считают, что новый указ покажет, насколько дружелюбна внешняя политика Беларуси, и улучшит туристическую привлекательность страны.

Документ вступит в силу через три месяца после опубликования, он заменит Указ от 26 декабря 2017 года №462. При этом кое-что останется неизменным. Граждане ряда стран по-прежнему смогут в безвизовом порядке посещать Беларусь на срок до 30 суток. Пункт пропуска — в Национальном аэропорту Минск.