На нефтяном рынке продолжаются резкие ценовые скачки

Источник материала: Ежедневник



фото: yandex.by

Накануне нефть марки Brent подорожала на 5%, а уже сегодня откатилась назад на 3%.

Лихорадка на нефтяном рынке связана с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. Дональд Трамп намерена ввести с 1 сентября дополнительную пошлину 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму 300 млрд долларов.

Утром цена октябрьских фьючерсов на североморскую марку Brent подорожала до 57,91 долл./барр., сентябрьские фьючерсы на нефть WTI — до 52,71 долл./барр., пишет «Коммерсантъ» .