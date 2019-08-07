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На нефтяном рынке продолжаются резкие ценовые скачки

08.08.2019 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На нефтяном рынке продолжаются резкие ценовые скачки

фото: yandex.by

Накануне нефть марки Brent подорожала на 5%, а уже сегодня откатилась назад на 3%.

Лихорадка на нефтяном рынке связана с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. Дональд Трамп намерена ввести с 1 сентября дополнительную пошлину 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму 300 млрд долларов.

Утром цена октябрьских фьючерсов на североморскую марку Brent подорожала до 57,91 долл./барр., сентябрьские фьючерсы на нефть WTI — до 52,71 долл./барр., пишет «Коммерсантъ».

 
 
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Накануне нефть марки Brent подорожала на 5%, а уже сегодня откатилась назад на 3%.
 
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