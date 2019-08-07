Абрикосовый рай, или чем интересен Таджикистан для туристов

Источник материала: Аргументы и факты

Более вкусных абрикосов, персиков, черешни, слив я в своей жизни не припомню. А секрет простой: благодаря знойному солнцу дары природы становятся словно сахарные.

Могла ли я когда-нибудь подумать, что поеду в Таджикистан? Честно говоря, для туристических поездок обычно рассматриваются другие, более привычные направления. Но благодаря стечению обстоятельств получилось открыть для себя страну, которую хочется узнавать больше и больше.

Люди сведущие, которые уже бывали в Таджикистане, коротко сказали мне перед командировкой: «Тебе понравится!» Для меня этого было достаточно, чтобы без долгих раздумий отправиться в путь, который лежал в город Худжанд, где проходит ежегодная Международная торговая ярмарка «Сугд» и собирается бизнес-элита из разных стран. Долететь из Минска до второго по величине города Таджикистана, расположенного в Согдийской области, можно с пересадкой в Москве. Когда я в самолете разговорилась с соседом, который оказался историком, он поинтересовался: «Первый раз в Центральную Азию? Правильно, что начинаете знакомство с Худжанда!» - «Почему?» - «Это удивительное по энергетике место! Древнейший город, построенный на берегу реки Сырдарьи и находившийся на Великом шелковом пути! Эти прекрасные земли завоеватели веками пытались себе подчинить. Александру Македонскому это удалось в 329-328 годах до н. э…. По одной из теорий, которая мне очень нравится (все теории описаны в книге первого директора Института востоковедения Академии наук СССР, доктора исторических наук Бободжана Гафурова – Прим.), именно в этом регионе, который сегодня мы называем Центральной Азией, зародилась цивилизация, которая потом распространилась на Ближний Восток…»





В конце нашей беседы визави настоятельно порекомендовал: «Обязательно (повторил 2 раза!) посетите рынок Панчшанбе – это одна из ярких достопримечательностей города. И, надеюсь, там вы поймете, почему я хочу жить в Таджикистане (смеется)».

Почти четыре часа путешествия пролетели незаметно. Незадолго до приземления в иллюминаторе показалась извилистая величавая Сырдарья в лучах восходящего солнца. Точно такой же сюжет я потом увидела на одной из работ мастера, который создает удивительные по красоте картины на коже. Мистическое совпадение?

Прошлое и современность

По пути из аэропорта наслаждаюсь открывающимися пейзажами. Раннее утро, а по набережной Таджикского моря (Кайраккумского водохранилища) наиболее активные жители города уже совершают пробежки. Задействованы и уличные тренажеры: на них занимаются как люди преклонного возраста, так и дети.

Когда проезжали город Бустон, удивило, насколько он похож внешне на районные городки в странах бывшего СССР: такие же улочки с панельками и хрущевками, обязательный Дом культуры в центре населенного пункта, здание местной администрации... Это объясняется просто: в советское время Бустон был Чкаловском – закрытым промышленным городом, основанным в 1946 году при Ленинабадском горно-химическом комбинате. Немного интересных фактов: из урана, добытого и обогащенного здесь, был запущен первый атомный реактор и сделана первая советская атомная бомба. После распада СССР кардинально изменилась структура населения: интернациональный и русскоязычный Чкаловск покинуло 80% прежних жителей. Но город не пустует, наоборот, в последнее время численность населения увеличилась: сегодня его составляют в основном таджики. Тем не менее, русский язык не только в Бустоне, но и других населенных пунктах, прекрасно понимают, что большой плюс для русскоговорящих путешественников.





А Худжанд как только не величают: часто город называет «таджикским Петербургом», где есть свой «Петергоф» – дворцово-парковый комплекс Арбоб. Идея его построить возникла у Саидходжи Урунходжаева, председателя передового колхоза «Москва», якобы, после возвращения в Ленинабад (так в советское время назывался Худжанд) из Ленинграда, где он был в командировке. Благодаря системе пригородов Худжанд также сравнивают с европейскими и американскими городами. Вообще, здесь много занимательного: с одной стороны, - древнейший город, основанный по данным некоторых источников в VII-VI в. до н. э. С другой, - важный промышленный, научный и культурный центр северного Таджикистана, в котором есть все составляющие современной жизни. Например, туристы в восторге от недавно построенной канатной дороги, на которой можно воспользоваться даже VIP-кабинами с мягкой мебелью. При этом стоят билеты на «канатку» приемлемо - от 1 до 2 долларов в эквиваленте в одну сторону.

Время странствий

В последние годы в Таджикистане активно взялись за развитие сферы туризма. Правительство заявило о предоставлении многочисленных льгот для участников отрасли. Например, турфирмы освобождены от уплаты налога на прибыль в первые пять лет деятельности, а импорт оборудования, техники и стройматериалов для возведения гостиниц, зон отдыха, курортов, ресторанов, придорожной инфраструктуры и других объектов, не облагается налогом и освобожден от таможенной пошлины. В прошлом году количество иностранцев выросло более чем в 2 раза по сравнению с 2017-ым: страну посетили свыше 1 млн 150 тыс. граждан других стран.

Одно из самых привлекательных направлений – горно-спортивный туризм. Говорят, кто однажды увидел потрясающие по красоте Фанские горы, Памир, влюбляются в эти места навсегда. Среди приоритетных направлений и санаторно-курортное лечение, экологический, историко-познавательный, этнографический туризм... А я бы на первое место поставила гастрономический! Моя жизнь уже никогда не будет прежней, потому что я знаю, какими должны быть в действительности шурпа, самбуса, шашлык и, конечно, худжандский плов, которым обычно завершают трапезу… Местные жители аккуратно интересовались, не испытываю ли я дискомфорта? Не тяжела ли для меня пища? Нет и еще раз нет! Только и могу сказать, что это божественно вкусно!





Когда лучше всего ехать в Таджикистан? Пожалуй, в конце июня-начале июля, когда самый сезон фруктов и по таким ценам, что вам лучше не говорить, чтобы никто не расстроился. Более вкусных абрикосов, персиков, черешни, слив я в своей жизни не припомню. А секрет простой: благодаря знойному солнцу дары природы становятся словно сахарные.

Приобрести фрукты, сухофрукты, орехи, специи, сладости, курут (кисломолочное блюдо в виде засушенных шариков, по вкусу напоминает соленый сыр) можно на старинном и, пожалуй, самом красивом рынке Средней Азии Панчшанбе, куда приезжают покупатели со всего Таджикистана. Туристы обычно совмещают полезное с приятным: любуются старинной архитектурой и совершают покупки.

Все в сад!





Согдийскую область называют абрикосовым раем: здесь выращивают 180 различных сортов стратегически важного продукта. Многие декханские хозяйства заняты именно в этой отрасли. А ведь лет двадцать назад наблюдался спад в садоводстве, и для его возрождения возникла идея создать народный фруктовый сад. Так на площади 631 га в Худжанде появился Национальный сад (в нем есть различные плодовые деревья и виноградники), где сегодня трудятся люди из декханских хозяйств и частные предприниматели, производя из «оранжевого золота» курагу, урюк, консервы. Во время горячей страды декхане обычно всем семейством переселяются в сад – днюют и ночуют там. Вес собранного урожая исчисляется тоннами: абрикосы, разложенные на огромных полиэтиленовых скатертях на земле, несколько дней сушат на солнце, любовно переворачивая каждый плод. Курагу производить сложнее, чем урюк, потому что для этого из абрикосов нужно вручную выдавливать косточки, которые, кстати, тоже идут в дело: обжарив их с солью в золе, получают вкусное восточное лакомство шур-донак.

В память о поездке

Температура воздуха во время моего нахождения в Таджикистане была высокая: жарко, но не душно, потому что спасал приятный ветерок. И ведь недаром восточные люди не раздеваются в зной, как привыкло наше население, а наоборот словно укутывают тело под слоями ткани. Вы наверняка видели в фильмах, как восточные мужчины под палящим солнцем одеты в плотную закрытую одежду. И при этом еще пьют горячий чай. Много чая. Все дело в том, что такая одежда удерживает живительную влагу на коже, не давая ей пересохнуть. Также она предохраняет от теплового удара, не позволяя телу человека контактировать с раскаленным воздухом.





А местные дамы наряжаются в платья, которые шьются из национальных тканей: расцветок и узоров столько, что глаза разбегаются. На рынке хочется купить все - и штапель, в том числе, украшенный стразами. И благородный адрас – это двустороння ткань с хлопковым утком и шелковой основой, которую ткут вручную из окрашенных нитей. Адрас уникален тем, что сохраняет прохладу летом и отдает тепло зимой. Швеи прямо на рынке берут заказ на пошив одежды из приобретенных отрезов, и пока вы докупаете сувениры - если будете в Таджикистане, то не забудьте про тюбетейки! - наряд готов.

Думай о хорошем

По приезде меня некоторые люди спрашивали: «А какие недостатки в Таджикистане? Неужели тебя ничего не разочаровало?» Если только то, что я так и не смогла увидеть горы. Поэтому на сей счет можно строить планы на будущее. Хотя пусть и скептики порадуются: в Таджикистане дороговат и недостаточно быстр Интернет. Но, как говорится, пусть это будет для вас самой большой неприятностью в жизни.

P. S. Когда белорусским суровым летом иногда вижу на термометре +13-+15, меня согревает картина на коже: Сырдарья в лучах восходящего солнца…

Фото из открытых источников, автора, Вадима Рудакова