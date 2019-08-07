|
Лопнуло колесо. В Житковичском районе опрокинулся большегруз с 24 тоннами зерна
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе съехал в кювет и перевернулся большегруз с 24 тоннами зерна, водитель не пострадал,
ДТП произошло вечером 7 августа на трассе Гомель — Кобрин. Грузовик ехал из хозяйства Слуцкого района в Житковичи на элеватор. Со слов водителя, «выстрелило» левое переднее колесо.
В ГАИ уточнили, что машина не прошла техосмотр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ уточнили, что в автомашине не было техосмотра.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)