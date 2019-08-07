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Лопнуло колесо. В Житковичском районе опрокинулся большегруз с 24 тоннами зерна

08.08.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе съехал в кювет и перевернулся большегруз с 24 тоннами зерна, водитель не пострадал, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло вечером 7 августа на трассе Гомель — Кобрин. Грузовик ехал из хозяйства Слуцкого района в Житковичи на элеватор. Со слов водителя, «выстрелило» левое переднее колесо.

В ГАИ уточнили, что машина не прошла техосмотр.

 
Теги: Гомель
 
 
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