Лопнуло колесо. В Житковичском районе опрокинулся большегруз с 24 тоннами зерна

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе съехал в кювет и перевернулся большегруз с 24 тоннами зерна, водитель не пострадал, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло вечером 7 августа на трассе Гомель — Кобрин. Грузовик ехал из хозяйства Слуцкого района в Житковичи на элеватор. Со слов водителя, «выстрелило» левое переднее колесо.

В ГАИ уточнили, что машина не прошла техосмотр.