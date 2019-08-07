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В рамках республиканской межведомственной программы «Забота»

08.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В рамках республиканской межведомственной программы «Забота»

В конце июля в рамках республиканской межведомственной программы «Забота» в детских оздоровительных лагерях Бильдюжской СШ и Радюковской БШ были проведены выступления госавтоинспектором отделения ГАИ Евгением Лутохиным, старшим участковым инспектором ИДН Иваном Мацкевичем, инспектором Шарковщинского РОЧС Дмитрием Котовичем.

В профилактической беседе были затронуты вопросы соблюдения пожарной безопасности, правил поведения в общественных местах, на воде, в лесу, нахождения на улице детей до 16 лет в период времени с 23.00 до 6.00.

С приведением примеров из реальной жизни разъяснены необходимые меры по вопросам соблюдения правил дорожного движения, было указано на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток, в том числе оборудование велосипедов световозвращателями и иными средствами безопасности, порядок передвижения на велосипеде, а также правила перехода проезжей части.

Была освещена информация об ответственности и последствиях киберпреступлений, доведены рекомендации о возможностях и необходимости контроля за соблюдением правил поведения детей в Интернете.

Помимо этого, в рамках встречи проведены отдельные беседы с администрацией и персоналом детских оздоровительных лагерей о сохранности имущества отдыхающих, обеспечения должного пропускного режима, недопущения самовольных уходов детей, порядка действий при выявлении преступлений и правонарушений.

Подготовила Елена АНАНИЧ.

В рамках республиканской межведомственной программы «Забота»В рамках республиканской межведомственной программы «Забота»

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