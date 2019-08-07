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Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

08.08.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

 …«Увидеть Париж и умереть» — сказал когда-то известный советский писатель Илья Эренбург. А вот француженка Карин Бордье (и не просто француженка, а госпожа консул Франции в Республике Беларусь) захотела увидеть Ивье. Увидеть, чтобы продолжать жить и работать, но когда-нибудь сказать коллегам и друзьям, что посетила этот уникальный городок на западе Беларуси. Он уникален, как и всякое западно-белорусское местечко, культура и уклад жизни которого веками формировались из сплава культуры востока и запада, трех основных религий мира (христианство, иудаизм, ислам), где много сотен лет в согласии  по-соседски сосуществуют белорусы, поляки, татары, евреи и другие национальности.

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Большая работа районной власти, культуры, музея национальных культур, редакции районной газеты сделали Ивье привлекательным местом для туристов, для тех,  кто хочет знать не только историю родной страны, но и  истоки человечности, толерантности, взаимопонимания людей разных вероисповеданий и национальностей; для тех, кто хочет услышать куранты на фронтоне здания костела святых апостолов Петра и Павла, звуки колоколов православного храма святого младенца Гавриила Белостокского, поднять глаза к шпилю и минарету мусульманской мечети, увидеть визитку города – знак дружбы, толерантности и согласия людей разных национальностей и религий. И, конечно же, окунуться  в тепло нашего  гостеприимства.

Едут группы туристов, едут отдельные любители путешествий по выходным дням, едут белорусы, едут иностранцы.

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Карин Бордье вместе со своим помощником Наталией Садовской посетила Ивье с неофициальным визитом по пути следования по своим делам в Гродно.

В Ивье умеют встречать гостей и быть им рады.  Первой остановкой госпожи консула и сопровождающих ее лиц стал, естественно, музей национальных культур, где их встречали директор и сотрудники музея, а сопровождали — заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, заместитель начальника отдела идеологической работы,  культуры и по делам молодежи Светлана Вацлавовна Кишкель.

Высокой гостье предложили  познавательную и интересную экскурсию по  экспозициям музея. Следует отметить, что экскурсии в этом музее проработаны грамотно и исторически достоверно. И позволяют полностью окунуться в историю времен и поколений региона.

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Руководитель района председатель районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, несмотря на плотный рабочий график, также встретился здесь с консулом Франции, рассказал о социально-экономическом положении района, о географических особенностях Ивьевщины, о красоте ее лесов и рек, о людях, о развитии малого бизнеса и т.д. Консул Франции и глава районной вертикали вели разговор и о возможности инвестиций.

Фото на память у памятного знака четырем конфессиям города, который удивил и поразил   наших гостей своей уникальностью и индивидуальностью, а также воплощением в камне извечной мечты всего человечества о мирном сосуществовании разных национальностей и религий.

А дальше гости посетили католический и православный храмы, мусульманскую мечеть, имели беседы с ксендзом Яном Гавецким и имамом Адамом Радецким, услышали об истории и современности этих культовых сооружений и жизни и верующих. О православном храме, настоятель которого протоиерей Вячеслав Пашкевич в тот день отсутствовал в Ивье, в помещении храма рассказывала старший научный сотрудник музея национальных культур Марина Позняк.

Посетили гости  дворец графа Владислава Умястовского в Жемыславле, Субботникский костел и семейный погребальный склеп  рода Умястовских.

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

— Я буду рассказывать своим коллегам и знакомым о вашем удивительном городе, — сказала Карин Бордье, — о его уникальности и его красоте, о его многонациональном и многоконфессиональном составе, о людях, веками мирно сосуществующих  в этом городе, умеющим дружить и ценить друг друга.

Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

В. Гулидова.

Фото С. Зенкевича.

 
Теги: Гродно
 
 
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 …«Увидеть Париж и умереть» — сказал когда-то известный советский писатель Илья Эренбург. А вот француженка Карин Бордье (и не просто француженка, а госпожа...
 
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