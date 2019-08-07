Принимаем гостей. Увидеть Ивье…

Источник материала: Ивьевский край

…«Увидеть Париж и умереть» — сказал когда-то известный советский писатель Илья Эренбург. А вот француженка Карин Бордье (и не просто француженка, а госпожа консул Франции в Республике Беларусь) захотела увидеть Ивье. Увидеть, чтобы продолжать жить и работать, но когда-нибудь сказать коллегам и друзьям, что посетила этот уникальный городок на западе Беларуси. Он уникален, как и всякое западно-белорусское местечко, культура и уклад жизни которого веками формировались из сплава культуры востока и запада, трех основных религий мира (христианство, иудаизм, ислам), где много сотен лет в согласии по-соседски сосуществуют белорусы, поляки, татары, евреи и другие национальности.













Большая работа районной власти, культуры, музея национальных культур, редакции районной газеты сделали Ивье привлекательным местом для туристов, для тех, кто хочет знать не только историю родной страны, но и истоки человечности, толерантности, взаимопонимания людей разных вероисповеданий и национальностей; для тех, кто хочет услышать куранты на фронтоне здания костела святых апостолов Петра и Павла, звуки колоколов православного храма святого младенца Гавриила Белостокского, поднять глаза к шпилю и минарету мусульманской мечети, увидеть визитку города – знак дружбы, толерантности и согласия людей разных национальностей и религий. И, конечно же, окунуться в тепло нашего гостеприимства.

Едут группы туристов, едут отдельные любители путешествий по выходным дням, едут белорусы, едут иностранцы.













Карин Бордье вместе со своим помощником Наталией Садовской посетила Ивье с неофициальным визитом по пути следования по своим делам в Гродно.

В Ивье умеют встречать гостей и быть им рады. Первой остановкой госпожи консула и сопровождающих ее лиц стал, естественно, музей национальных культур, где их встречали директор и сотрудники музея, а сопровождали — заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлана Вацлавовна Кишкель.

Высокой гостье предложили познавательную и интересную экскурсию по экспозициям музея. Следует отметить, что экскурсии в этом музее проработаны грамотно и исторически достоверно. И позволяют полностью окунуться в историю времен и поколений региона.













Руководитель района председатель районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, несмотря на плотный рабочий график, также встретился здесь с консулом Франции, рассказал о социально-экономическом положении района, о географических особенностях Ивьевщины, о красоте ее лесов и рек, о людях, о развитии малого бизнеса и т.д. Консул Франции и глава районной вертикали вели разговор и о возможности инвестиций.

Фото на память у памятного знака четырем конфессиям города, который удивил и поразил наших гостей своей уникальностью и индивидуальностью, а также воплощением в камне извечной мечты всего человечества о мирном сосуществовании разных национальностей и религий.

А дальше гости посетили католический и православный храмы, мусульманскую мечеть, имели беседы с ксендзом Яном Гавецким и имамом Адамом Радецким, услышали об истории и современности этих культовых сооружений и жизни и верующих. О православном храме, настоятель которого протоиерей Вячеслав Пашкевич в тот день отсутствовал в Ивье, в помещении храма рассказывала старший научный сотрудник музея национальных культур Марина Позняк.

Посетили гости дворец графа Владислава Умястовского в Жемыславле, Субботникский костел и семейный погребальный склеп рода Умястовских.













— Я буду рассказывать своим коллегам и знакомым о вашем удивительном городе, — сказала Карин Бордье, — о его уникальности и его красоте, о его многонациональном и многоконфессиональном составе, о людях, веками мирно сосуществующих в этом городе, умеющим дружить и ценить друг друга.





В. Гулидова.

Фото С. Зенкевича.