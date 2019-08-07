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Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах

08.08.2019 10:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Всемирный день кошек отмечается 8 августа. В честь праздника пушистых любимцев представляем 15 наиболее интересных, занимательных и полезных фактов о них. 

У кошек за эмоции отвечают те же участки мозга, что и у людей.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Сердце кошки бьется в два раза быстрее человеческого (110-140 ударов в минуту).

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки – только 10.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Кошки мурлычут не только от удовольствия: этим же звуком они могут выражать боль или страх. Например, кошки нередко мурлычут, когда рожают.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Мяукают кошки исключительно для людей. Между собой они общаются иными способами.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах

Распорядок кошачьего дня – мечта любой женщины. Пушистые питомцы спят по 16 часов в сутки, а 30% времени бодрствования посвящают уходу за собой.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Новорожденные котята не видят и не слышат. Они открывают глаза на 7-10 день жизни, а зрение и слух у них развивается примерно к двухнедельному возрасту.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Каждая кошка обладает уникальным рисунком на носу. Он так же индивидуален, как отпечатки пальцев у человека.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Рекорд кошачьего долгожительства принадлежит кошке по кличке Пусс из Великобритании, которая прожила без малого 36 лет. Средний срок жизни домашних кошек – 15 лет, а их дикие собратья живут в 3-5 раз меньше.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Рекордсменом по количеству пойманных мышей считается шотландский кот Тоусер, который за 21 год жизни уничтожил 28899 грызунов.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Кошки от природы дальнозорки. Минимальное расстояние, на котором они видят хорошо, составляет около 50 см. Поэтому, добиваясь от питомца реакции на новую игрушку, не машите ей перед самым кошачьим носом.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Глаза у кошки крупнее относительно размеров остального тела, чем у большинства млекопитающих. При этом у кошек многих пород совершенно отсутствуют ресницы.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Обоняние кошки в 14 раз сильнее, чем у людей.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Кошка за всю жизнь может иметь более 200 котят. При этом в одном помете могут быть котята от разных отцов.

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Напоследок — важный совет. К сожалению, многие владельцы закармливают своих питомцев, вредя их здоровью. Главный признак ожирения у кошки – непрощупывающиеся ребра. В этом случае — срочно на диету!

Всемирный день кошек: 15 фактов о любимых питомцах
Интересно, что многие страны, помимо международного, установили и национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США день кошек празднуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля, в России – 1 марта. 

 
 
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Всемирный день кошек отмечается 8 августа. В честь праздника пушистых любимцев представляем 15 наиболее интересных, занимательных и полезных фактов о них.  У кошек...
 
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