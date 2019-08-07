Посол России вручил белорусским строителям БАМа памятные медали

Источник материала: Интерфакс

В посольстве России в Беларуси состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей "45 лет начала строительства БАМа" гражданам Беларуси – ветеранам строительства Байкало-Амурской магистрали, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в посольстве.

Памятные медали ветеранам вручили посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, российский инженер-строитель, начальник Главбамстроя — управления строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Ефим Басин, который получил образование в Гомельском университете транспорта. В церемонии вручения медалей также принимал участие заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец.

В ходе торжественной церемонии Мезенцев поблагодарил белорусов, которые участвовали в строительстве, и подчеркнул историческую значимость их труда.

В своем приветственном слове к ветеранам БАМа посол России отметил: "Сегодня мы начали день со встречи у заместителя председателя правительства Республики Беларусь Владимира Кухарева, который сказал добрые слова напутствия, слова тем людям, которые 45 лет назад взяли на себя огромную ответственность за эту стройку, которые смело, без оглядки поехали возводить новую, невероятно значимую и нужную стране Байкало-Амурскую магистраль".



"Сегодня разговор шел об этих памятных, имеющие важное значение событиях. Байкало-Амурская магистраль играет значительную роль в построении транспортных и логистических цепочек не только для Дальнего Востока России, но и всего Содружества независимых государств. В формировании новых транспортных потоков Азиатско-Тихоокеанского региона эта стройка равных себе не имеет", - подчеркнул Мезенцев.

В мероприятии также приняли участие представители Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" и Белорусского республиканского союза молодежи.



Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Это второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. БАМ проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Общая протяженность магистрали — 4300 километров. Она пересекает 11 крупных рек, во время ее строительства было проложено более 2,2 тысячи различных мостов. В 1970-х БАМ являлся всесоюзной стройкой, работать туда съезжалась молодежь со всего Советского Союза. За всю историю в строительстве Байкало-Амурской магистрали приняли участие около двух миллионов человек, среди которых 60 тысяч белорусов.