|
Посол России вручил белорусским строителям БАМа памятные медали
Источник материала: Интерфакс
В посольстве России в Беларуси состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей "45 лет начала строительства БАМа" гражданам Беларуси – ветеранам строительства Байкало-Амурской магистрали, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в посольстве.
Памятные медали ветеранам вручили посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, российский инженер-строитель, начальник Главбамстроя — управления строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Ефим Басин, который получил образование в Гомельском университете транспорта. В церемонии вручения медалей также принимал участие заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец.
В ходе торжественной церемонии Мезенцев поблагодарил белорусов, которые участвовали в строительстве, и подчеркнул историческую значимость их труда.
В своем приветственном слове к ветеранам БАМа посол России отметил: "Сегодня мы начали день со встречи у заместителя председателя правительства Республики Беларусь Владимира Кухарева, который сказал добрые слова напутствия, слова тем людям, которые 45 лет назад взяли на себя огромную ответственность за эту стройку, которые смело, без оглядки поехали возводить новую, невероятно значимую и нужную стране Байкало-Амурскую магистраль".
В мероприятии также приняли участие представители Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" и Белорусского республиканского союза молодежи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В посольстве России в Беларуси состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей "45 лет начала строительства БАМа" гражданам Беларуси – ветеранам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)