Аспирантов не будут забирать в армию в осенний призыв

Источник материала: Интерфакс

Министерство обороны Беларуси разъяснило порядок предоставления студентам и аспирантам отсрочек от срочной службы в текущем году.

"10 августа вступает в силу закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Те граждане, кто зачислен до 10 августа и подтверждает это документально, может реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что для реализации права на отсрочку для продолжения образования имеет значение дата зачисления гражданина в учреждение образования, а не дата рассмотрения комиссией документа о зачислении. "В случае, если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении", - добавили там.

Кроме того, сообщили в Минобороны, аспиранты, которым предстоит поступать в октябре (нужны подтверждающие документы), смогут воспользоваться правом на поступление и приступить к обучению.

"Однако, возможно, что в последующие призывы им нужно будет сделать перерыв в обучении, чтобы отслужить, ведь поступать они будут уже в период действия нового закона", – отметили в министерстве.

Накануне в министерстве обороны Беларуси сообщили, что призывники, зачисленные в учреждения образования до 10 августа, получат отсрочки от армии по старым правилам.

Как сообщалось, 24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные на повышение престижа службы в Вооруженных силах.

Законом вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки от службы. Также документ ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности уклонившихся от призыва граждан. Принятым законом также внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, которые направлены на работу по распределению, освобождаются от возмещения затраченных государством средств на их образование в случае поступления на воинскую службу по контракту. При этом срок контракта не должен быть меньше срока обязательной "отработки" по распределению.