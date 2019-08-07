В Беларуси утвердили новые стандарты высшего образования

Источник материала: Интерфакс

Новые образовательные стандарты высшего образования 1 ступени утверждены в Беларуси. Документ об этом опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь .

Новые образовательные стандарты утверждены по целому ряду специальностей: "управление инновационными проектами промышленных предприятий"; "управление дизайн-проектами на промышленном предприятии"; "технология машиностроения"; "материаловедение в машиностроении"; "технологическое оборудование машиностроительного производства"; "машины и технология обработки материалов давлением"; "оборудование и технология сварочного производства"; "машины и технология литейного производства"; "низкотемпературная техника"; "упаковочное производство (по направлениям)".

Также претерпели изменения стандарты по программам обучения "торговое оборудование и технологии"; "вакуумная и компрессорная техника"; "дизайн производственного оборудования"; "городской электрический транспорт"; "автосервис"; "механические и электромеханические приборы и аппараты"; "оптико-электронные и лазерные приборы и системы"; "информационно-измерительная техника"; "биотехнические и медицинские аппараты и системы"; "техническое обеспечение безопасности"; металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)". В список новых образовательных стандартов вошли, кроме того, "технология и оборудование ювелирного производства"; "производство экспозиционно-рекламных объектов"; "автоматизированные электроприводы"; "промышленные роботы и робототехнические комплексы"; "методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов"; "интегральные сенсорные системы" и "Компьютерная мехатроника".

На все специальности высшего образования I ступени могут поступать лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об образовании.

Для каждого образовательного стандарта установлены специальность и ее характеристики, квалификация, область применения и требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего образования I ступени. Также в стандарт входят общие цели подготовки специалиста, указываются формы получения высшего образования I ступени (очная и заочная) и сроки получения высшего образования I ступени. Образовательные стандарты включают в себя информацию о сфере, объектах, видах и задачах профессиональной деятельности специалиста и требования к учебно-программной документации и результатам обучения.