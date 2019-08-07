На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров

Источник материала: Tut.by

На трассе М4 Минск-Могилев микроавтобус сбил пять коров, которые оказались на дороге. Автомобиль сильно поврежден, как минимум трое животных погибло. Об аварии сообщает группа VK ДТП и ЧП Могилев .











Подробностей происшествия пока нет, так же не сообщается, пострадали ли в аварии люди.

Будет дополнено.