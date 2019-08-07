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На трассе М4 микроавтобус врезался в стадо коров
Источник материала: Tut.by
На трассе М4 Минск-Могилев микроавтобус сбил пять коров, которые оказались на дороге. Автомобиль сильно поврежден, как минимум трое животных погибло. Об аварии сообщает группа VK
Подробностей происшествия пока нет, так же не сообщается, пострадали ли в аварии люди.
Будет дополнено.
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Микроавтобус Volkswagen врезался в стадо коров на трассе.
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