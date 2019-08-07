Круглая площадь. Как менялся монумент Победы в Минске?

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» вспоминает, как и когда проходила планировка площади Победы, что располагалось на ней до появления массивного монумента и какие работы будут выполнены в ходе капитального ремонта.

СИМВОЛИЧНЫЙ КАМЕНЬ

Архитектурный ансамбль Круглой площади (именно так изначально называлась площадь Победы) начал формироваться еще в конце 1930-х годов с постройки двух дугообразных домов, обращенных к центру города, в основе планировки которых лежит типовая 4-квартирная секция. Площадь имеет в плане прямоугольник (225х175 м), завершающийся с одной стороны полукружием. Ее пространство расчленено на две части – круглую и аванплощадь.

Во время Великой Отечественной войны дома вдоль площади частично разбомбили, но в 1947 году их удалось восстановить. Примерно в это же время был объявлен конкурс на создание монумента Победы. До его установки на площади находился символичный камень, огороженный лентой. По некоторым данным, первоначально монумент Победы планировали разместить возле теперешней Октябрьской площади, но в итоге остановились на Круглой.

Выбранный проект предусматривал 48-метровый памятник из белого мрамора с розовым оттенком. Но, по воспоминаниям современников, чтобы успеть открыть памятник к 10-летию освобождения Беларуси, решили сделать его из серого гранита и на 10 метров ниже.

ГРАНИТНЫЙ ОБЕЛИСК

В итоге монумент Победы установили в 1954 году (арх. Г. Заборский, В. Король). 38-метровый гранитный обелиск был увенчан трехметровым изображением ордена Победы. На четырех гранях постамента размещены бронзовые горельефы, созданные белорусскими скульпторами и раскрывающие идею памятника: «9 мая 1945 г.» (А. Бембель), «Слава погибшим героям» (З. Азгур), «Советская армия в годы Великой Отечественной войны» (С. Селиханов), «Партизаны Беларуси» (А. Глебов). Как символ победы на базе обелиска лежит меч, обвитый лавровой бронзовой веткой. Четыре бронзовых венка вокруг обелиска обозначают четыре фронта, воины которых принимали участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

У подножия памятника 3 июля 1961 года, в день 17-й годовщины освобождения Минска, почетный гражданин города Минска, Герой Советского Союза генерал-полковник А. С. Бурдейный зажег вечный огонь.

Серьезные изменения произошли в начале 1980-х, когда площадь перепланировали из круглой в овальную, чтобы разместить станцию метро и выходы из нее. В 1984 году площадь дополнили еще одной деталью: на ней были установлены постаменты с капсулами с землей городов-героев. Примерно в это же время начал работу Пост №1. Вахта памяти не прекращается по сей день.

Под землей монумент окружен кольцевой обходной галереей, переходящей в круглый мемориальный зал. В центре – венок из художественного стекла с подсветкой: символ Вечного огня памяти. Мемориальный зал в честь погибших за освобождение Беларуси Героев Советского Союза был открыт в 1985 году ко Дню 40-летия Победы.

Монумент стал одним из символов Минска, а также местом проведения различных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне. Венки к Монументу Победы также возлагаются на День Независимости.



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ОБЛИК НЕ ИЗМЕНИТСЯ

С июля 2019 года специалисты приступили к капитальному ремонту площади Победы. Предполагается некоторая модернизация, но внешний облик площади не изменится. Планируется сделать капремонт с модернизацией самого монумента и нижней ритуальной площадки с подземным переходом, замена стилобата (нижней части обелиска), увеличение мощности для обеспечения энергопитанием организаторов праздничных мероприятий у монумента. Кроме того, для гранитной площадки монумента установят электроподогрев. Считается, что это продлит срок эксплуатации плитки.

Работы начались с электрики. Старые фонари меняются на новые «умные» в стилистике 50-х годов. «В первую очередь начнем выставлять леса, выполнять демонтажные работы для того, чтобы определить, что находится внутри, в каком состоянии, чтобы понимать, реставрировать ли то, что имеем. Понятно, что в первую очередь нужно воссоздать исторический облик, не потерять его. И при этом важно экономить средства», – рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ.

Планируется, что в обновленном виде монумент предстанет к 9 мая 2020 года. В этот день Беларусь будет отмечать 75-летие Великой Победы.