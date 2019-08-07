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Мужчина обещал пригнать автомобиль, но потратил деньги на себя

08.08.2019 10:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина обещал пригнать автомобиль, но потратил деньги на себя
МВД Республики Беларусь

В 2015 году подозреваемый работал в России. Узнав, что его знакомый из Бреста хочет купить БМВ Х5, вызвался помочь. 

На покупку и доставку авто мужчина получил $12,5 тыс. 

Время шло, а заказчик машину так и не получил. В начале текущего года обманутый клиент пригрозил милицией, тогда злоумышленник попросил еще 500 долларов якобы для поездки в Польшу и снятия денег с депозита, сообщили в МВД Республики Беларусь. 

Брестчанин поверил обещаниям и передал нужную сумму. После этого подозреваемый скрылся за границей на несколько месяцев. 

Потерпевший написал заявление в милицию. Подозреваемого задержали. 

Выяснилось, в 2015 году злоумышленник задолжал большие суммы знакомым, также на нем числились крупные невыплаченные штрафы. Получив деньги на покупку машины, он раздал старые долги, а оставшиеся 3 тысячи проиграл в автоматы. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. 

Мужчина обещал пригнать автомобиль, но потратил деньги на себя
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Теги: Брест
 
 
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