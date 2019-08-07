Мужчина обещал пригнать автомобиль, но потратил деньги на себя

Источник материала: Аргументы и факты

В 2015 году подозреваемый работал в России. Узнав, что его знакомый из Бреста хочет купить БМВ Х5, вызвался помочь.

На покупку и доставку авто мужчина получил $12,5 тыс.

Время шло, а заказчик машину так и не получил. В начале текущего года обманутый клиент пригрозил милицией, тогда злоумышленник попросил еще 500 долларов якобы для поездки в Польшу и снятия денег с депозита, сообщили в МВД Республики Беларусь.

Брестчанин поверил обещаниям и передал нужную сумму. После этого подозреваемый скрылся за границей на несколько месяцев.

Потерпевший написал заявление в милицию. Подозреваемого задержали.

Выяснилось, в 2015 году злоумышленник задолжал большие суммы знакомым, также на нем числились крупные невыплаченные штрафы. Получив деньги на покупку машины, он раздал старые долги, а оставшиеся 3 тысячи проиграл в автоматы.