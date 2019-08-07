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В Берёзовском районе из-за пожара в конюшне погибли две лошади

08.08.2019 10:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В результате пожара в Березовском районе погибли две лошади. Эту информацию сообщает Брестское ОУМЧС.

Седьмого августа около 22.35 сотрудники МЧС получили информацию о пожаре в конюшне в агрогородке Малеч Березовского района. Горела кирпичная постройка 1956 года, в которой находились две лошади. Еще 24 животных находились в летнем загоне-пристройке. В результате пожара погибли две лошади, уничтожена кровля конюшни. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

В конце июля текущего года в Столинском районе горел телятник с 84 животными. В результате были спасены 48 телят (читать далее).

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Новости Беларуси. В результате пожара в Березовском районе погибли две лошади. Эту информацию сообщает Брестское ОУМЧС. Седьмого августа около 22.35 сотрудники МЧС...
 
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