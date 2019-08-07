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В Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 августа примерно в полдесятого вечера в Ивацевичах произошло ДТП с участием машины скорой помощи.
Как
Выезжая на перекрёсток, женщина не пропустила ехавший по главной дороге автомобиль скорой помощи «ГАЗ 3221» под управлением 36-летнего жителя Ивацевичей.
В аварии получили травмы водитель и 58-летний пассажир ГАЗа. По факту происшествия ведётся проверка.
На неделе в Барановичах перевернулся микроавтобус.
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Новости Беларуси. 7 августа примерно в полдесятого вечера в Ивацевичах произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
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