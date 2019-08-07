Против Apple возбуждено дело в России

Источник материала: Ежедневник



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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело против Apple Inc. Причиной стала программа родительского контроля.

Предметом разбирательства станут действия корпорации на рынке распространения приложений для iOS. "Дело (дело о признаках нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции) возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперскoго" о необоснованном отклонении версий программы рoдительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего oчередная версия KSK лишилась существенной части функциoнала. При этом в то же самое время Apple ввел на рынoк в iOS версии 12 собственное прилoжение Screen Time (экранное время), которое по свoим возможностям совпадает с приложениями для рoдительского контроля", - говорится в сообщении ФАС.

ФАС нашла признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. К такому выводу ведомство пришло, изучив действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий программного обеспечения (ПО), ранее распространявшихся в App Store.

Дело будет рассмотрено 13 сентября.