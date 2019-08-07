В Гродно пьяные девушки на Ford не пропустили на светофоре Mercedes S-класса

Источник материала: Tut.by

7 августа около полуночи на одно из перекрестков Гродно столкнулись Mercedes S-класса и Ford Fiesta. Пострадали девушки из Ford - водитель и пассажирка. Оказалось, что обе они были пьяны, сообщает AutoGrodno .





Авария произошла на перекрестке улиц Поповича и Советских пограничников. Mercedes ударил Ford в левый бок, от чего малолитражку вынесло на тротуар, Ford остановился вблизи ночной аптеки. Водителя и пассажирку Ford увезли в больницу.

По словам очевидцев, Ford двигался на красный сигнал светофора, Mercedes ехал на зеленый.





Как рассказали в ГАИ Гродно, за несколько минут о ДТП в дежурную часть поступило сообщение, что за рулем автомобиля Ford, предположительно, нетрезвый водитель. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно выбыли на озвученный маршрут, однако не хватило считанных минут, чтобы предпринять какие-либо действия по задержанию водителя.