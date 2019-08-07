Как есть семечки, чтобы не вредить здоровью и фигуре

Источник материала: Tut.by

Некоторые считают, что сырые семечки лучше жареных: они полезнее и не такие калорийные. Другие, наоборот, уверяют, что жареные семечки не только вкуснее, но и безопаснее для здоровья. «АиФ» выяснил у диетолога, может ли употребление сырых семечек нанести вред здоровью и кому нужно употреблять этот продукт с осторожностью.



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«Съесть небольшую горсточку семечек можно, но все зависит от общей калорийности рациона. Многие считают, что они практически ничего не едят, но потом оказывается, что человек мог и не есть ничего в обед, но при этом съел во время разговора по телефону или во время просмотра фильма полстакана семечек. Во внимание это не принимается, поскольку многие считают, что семечки вовсе не еда. Но на самом деле это еда, причем очень и очень калорийная. По сути, по калорийности семечки такие же, как сливочное масло. И с точки зрения калорий разницы нет, сырые они или жареные. Жарить семечки вообще не рекомендуется. Они ведь полезны тем, что в них содержится растительное масло, ненасыщенные жирные кислоты, различные микроэлементы, витамин Е и т. д. Но ненасыщенные жирные кислоты слишком быстро окисляются, и при высокой температуре в них образуются канцерогенные вещества, которые оказывают негативное воздействие на клетки человеческого организма», — говорит диетолог Елена Соломатина.

Чем сырые семечки полезны, а чем они могут быть вредны?

Самые популярные семечки — подсолнечные — на 80% состоят из жиров, из которых большую часть составляют ненасыщенные. Жиры являются основным легким источником энергии, но если ее тратить некуда, то в организме происходит образование жировых отложений. Также стоит отметить высокую калорийность семечек подсолнуха: 580 калорий на 100 г. Поэтому продукт следует употреблять с чрезвычайной осторожностью, поскольку он способствует формированию избыточного веса, предупреждает диетолог. В отличие от сырых, жареные семечки подсолнуха теряют основную массу полезных компонентов и служат лишь источником «пустых» калорий.

Тыквенные семечки содержат большое количество витаминов, аминокислот и других питательных веществ. Но, как и подсолнечные, они считаются очень калорийным продуктом. Рекомендуется съедать не более 60-100 г семян в день.

Сырые тыквенные семечки с осторожностью надо употреблять тем, у кого наблюдаются повышенная кислотность желудка и обострение заболеваний ЖКТ, а также аллергикам. На тыкву аллергия возникает редко, но возможна перекрестная реакция между аллергенами тыквы, тыквенных семечек, дыни, арбуза, огурца и кабачка. Поэтому больным тяжелыми аллергическими заболеваниями следует с осторожностью употреблять сырые семечки тыквы. При аллергии или непереносимости могут появиться такие симптомы, как затруднение вдоха и/или выдоха, ощущение нехватки воздуха, головокружение, отек и заложенность слизистой оболочки носа, першение в горле, многократное безостановочное чихание.

К каким еще проблемам со здоровьем может привести употребление сырых семечек?

Аллергию также может вызвать употребление семечек ненадлежащего качества. Обработка их красителями, химическими реагентами и консервантами для сохранения товарного вида продукта может способствовать развитию аллергической реакции. Реакцию могут вызвать и плесневые грибы: это сильнейший аллерген, они могут присутствовать в семечках, которые неправильно хранили.

«Тыквенные и подсолнечные семечки сырыми есть можно, они не содержат ничего ядовитого. Но дело все в том, где такие семечки хранились. Сырые семечки больше подвержены различным плесневым процессам, а также в них быстрее развивается патогенная микрофлора. И, собственно, из-за этого сырые семечки употреблять опасно. Если это абсолютно свежий продукт, то пожалуйста, но если вы не знаете, где, как и сколько они хранились, то лучше их не есть», — говорит Соломатина.

«Щелкать» семечки не очень полезно для зубной эмали. Очищенные семена хоть и более безопасны для зубов, но они не имеют особой ценности для организма. При контакте с воздухом входящие в их состав жиры быстро окисляются и теряют полезные качества. Диетолог советует покупать семечки только в кожуре и очищать самостоятельно, а перед употреблением немного подсушивать, но не жарить.

Какие семечки и косточки лучше не есть сырыми в принципе?

Коричневые семечки (косточки) яблок, помимо жирных масел, белка, сахарозы, йода и калия, содержат еще и амигдалин (витамин В17), который относится к водорастворимым органическим азотистым соединениям группы цианогенных гликозидов. В желудочном соке он расщепляется на глюкозу и синильную кислоту (цианиды). Поэтому употребление внутрь большого количества косточек может привести к тяжелому отравлению.

Амигдалин содержится также в косточках абрикосов, миндаля, черемухи, персиков, слив, вишен, груш. Злоупотреблять поеданием этих плодовых семян не следует. Безопасным считается употребление не более 4-5 косточек в день. В небольших количествах амигдалин присутствует также в гречке, просе, семени льна, листьях лавровишни и побегах рябины.

Три года назад британское правительство выпустило официальное предупреждение, призывающее людей избегать чрезмерного употребления абрикосовых косточек. Агентство по стандартам на пищевые продукты (FSA) и правительственное подразделение по безопасности пищевых продуктов забили тревогу по поводу растущего спроса на молотые абрикосовые косточки. Пищевые добавки, созданные из них, тогда предлагали покупать больным раком, утверждая, что они якобы помогают лечить болезнь. В США представители нетрадиционной медицины также долгое время торговали противораковыми добавками на основе косточек. Но недостаточная их эффективность и риск побочных эффектов, связанных с отравлением цианидом, послужили причиной запрета их использования Агентством по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) США и Европейской комиссией.

«Абрикосовые косточки не следует употреблять в большом количестве, потому что там есть синильная кислота. Она уничтожается только при термической обработке. Поэтому есть косточки в сыром виде не стоит, можно получить отравление», — говорит Соломатина.