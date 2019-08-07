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Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружен в городе Пинске
08.08.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинский ГОВД поступило сообщение о том, что работниками ОДО «Пинскэлектросервис» при проведении земельно-строительных работ по замене высоковольтного кабеля по улице Базовая обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.
На место обнаружения снаряда незамедлительно был направлен наряд милиции и выставлен пост для охраны до прибытия СПГ в/ч 7404.
В настоящее время 75-милимитровый артиллерийский снаряд уничтожен.
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В Пинский ГОВД поступило сообщение о том, что работниками ОДО «Пинскэлектросервис» при проведении земельно-строительных работ по замене высоковольтного кабеля...
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