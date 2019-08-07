Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружен в городе Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинский ГОВД поступило сообщение о том, что работниками ОДО «Пинскэлектросервис» при проведении земельно-строительных работ по замене высоковольтного кабеля по улице Базовая обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.





На место обнаружения снаряда незамедлительно был направлен наряд милиции и выставлен пост для охраны до прибытия СПГ в/ч 7404.

В настоящее время 75-милимитровый артиллерийский снаряд уничтожен.