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Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружен в городе Пинске

08.08.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинский ГОВД поступило сообщение о том, что работниками ОДО «Пинскэлектросервис» при проведении земельно-строительных работ по замене высоковольтного кабеля по улице Базовая обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.

Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружен в городе Пинске

На место обнаружения снаряда незамедлительно был направлен наряд милиции и выставлен пост для охраны до прибытия СПГ в/ч 7404.

В настоящее время 75-милимитровый артиллерийский снаряд уничтожен.

 
 
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  В Пинский ГОВД поступило сообщение о том, что работниками ОДО «Пинскэлектросервис» при проведении земельно-строительных работ по замене высоковольтного кабеля...
 
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