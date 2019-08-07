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Лукашенко расширил для иностранцев зону безвизового режима в Беларуси
08.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
Указ объединит уже существующие туристические зоны в
Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест - Гродно», говорится в сообщении пресс-службы.
Указ призван активизировать развитие контактов между народами Беларуси и других стран через границу, а также способствовать росту экономики регионов и туристической привлекательности государства.
Документ вступит в силу через три месяца после опубликования. При этом безвизовый въезд на срок до 30 суток через пропускной пункт в аэропорту Минска сохранится для туристов из ряда стран.
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Своим указом президент соединил прежние туристические территории Бреста и Гродно в одну зону, в которую войдут несколько районов Гродненской области.
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