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Лукашенко расширил для иностранцев зону безвизового режима в Беларуси

08.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом расширил зону действия безвизового режима для иностранцев. В нее войдут несколько районов Гродненской области, сообщает в среду пресс-служба главы государства. 

Указ объединит уже существующие туристические зоны в Бресте и Гродно в одну. Помимо этого к ней присоединятся пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. Срок безвизового пребывания на данных территориях будет увеличен до 15 суток для граждан 73 стран. При этом туристы смогут въехать в Беларусь через два дополнительных КПП на границе страны – «Бенякони» и «Берестовица».

Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест - Гродно», говорится в сообщении пресс-службы.  

Указ призван активизировать развитие контактов между народами Беларуси и других стран через границу, а также способствовать росту экономики регионов и туристической привлекательности государства. 

Документ вступит в силу через три месяца после опубликования. При этом безвизовый въезд на срок до 30 суток через пропускной пункт в аэропорту Минска сохранится для туристов из ряда стран. 



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Своим указом президент соединил прежние туристические территории Бреста и Гродно в одну зону, в которую войдут несколько районов Гродненской области.
 
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