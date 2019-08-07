Заяви о себе! Как стать популярным в Instagram?

Источник материала: Аргументы и факты

Инстаграм (Instagram) -­ социальная сеть, в которой легко зарегистрироваться и разобраться. Можно не только размещать свои фото и видео в личном профиле и следить за новостями друзей, но и превратить свое имя в настоящий бренд, чтобы зарабатывать на рекламе. Если вы хотите стать блогером, нужно ответить на вопрос: чем я могу быть интересен людям? А после -­ наполнить свой профиль в соцсети интересными текстами и красивыми фотографиями.

Наста КАРНАЦКАЯ (@bookvajed) ­- аспирант филфака БГУ, сотрудница магазина «Кніжная шафа». Собирает издания романа Джорджа Оруэлла «1984» на разных языках для своей коллекции. В среднем читает более 10 книг в месяц. Представительница того сегмента Инстаграма, где делятся отзывами о прочитанных книгах.

Количество подписчиков: около 2 тыс.

- Всё началось с того, что мне стало не хватать пространства во мне и вокруг меня. За один день я придумала идею книжного блога и реализовала ее. Инстаграм привлек меня большим количеством блогеров, рассказывающих про книги. С помощью этой соцсети я даже нашла работу в любимом магазине «Кніжная шафа».

Благодаря Инстаграму в моей жизни появилось много хороших людей, с которыми у нас схожие интересы, хоть мы и живем за тысячу километров друг от друга. Блог сделал меня более дисциплинированной, ведь теперь я практикуюсь в письме каждый день -­ описываю свои впечатления от разных книг. Провожу в соцсети около получаса в день. Из негативных моментов могу назвать разве что излишнюю одержимость фотографиями. Всегда беру с собой книгу на случай, если попадётся хорошая локация для кадра. Часто набивала книгами чемодан для отпуска, ведь надо было сделать красивые снимки для блога на год вперёд. Один из самых сумасшедших поступков ради фото ­- я стояла на краю обрыва, чтобы сфотографировать книгу на фоне скалы в Германии. Чего ни сделаешь ради красивой картинки и восхищенных комментариев!

Я никогда специально не занималась рекламой своего профиля и не планирую. Мне кажется, невозможно заработать на книжном блоге, но я буду рада, если ошибаюсь. Периодически получаю от белорусских издательств книги на рецензию. Мне никогда не ставят условий, и я всегда пишу свое мнение о книге, даже если оно негативное. И в жизни, и в Интернете люблю людей, которые горят своим делом. Их посты мотивируют меня хорошо делать собственную работу. Если человек пишет текст «для галочки», для «лайков», это всегда видно.

Татьяна Петровна ЗАГНЕТОВА (@babka_v_dele_minsk) ­- экономист с 35-­летним стажем и неунывающая инста­блогерша на пенсии: танцует, шутит, делится кулинарными рецептами и называет подписчиков внучками.

Количество подписчиков: почти 6 тыс.

- Два года назад я сильно болела: у меня случился инфаркт, потом была операция на сердце, я впала в депрессию. Состояние отвратительное. Моя внучка Валентина решила поставить меня на ноги. Она показала мне на планшете некоторые функции, и я быстро научилась искать интересные мне передачи. В Инстаграме подписалась на трех звезд: Киркорова, Галкина и Малахова. А однажды внучка предложила: «Давай с тобой снимем вайник». Будто я знала, что это! Она объяснила, что это забавное видео. Не сразу, но стало получаться: я и под песни популярных исполнителей танцевала (например, под Ольгу Бузову), и давала «советы» по уходу за собой (шутила, что брови можно красить с помощью кофе), и обыгрывала разные типы бабушек ХХI века. С тех пор внучка -­ режиссер и оператор моего аккаунта. О рекламе договариваюсь через нее. Так, мне по бартеру (бартер ­ это обмен услугами: компания дарит блогеру товар, а тот его рекламирует. -­ Прим. «АиФ») достались очки. А когда рекламировала спортивный костюм -­ заплатили. Если меня приглашают поучаствовать в каком­нибудь проекте, зовут на телевидение, я соглашаюсь.

Я блогер­-мем -­ эдакая бабушка с юмором. Возраст моих подписчиков ­- 25­-35 лет, им нравится образ «прикольной» бабки. А некоторые мои подружки до сих пор не понимают, чем я занимаюсь. В Интернете тоже бывает критика -­ на нее я не реагирую. Пенсионерам советую не лежать на боку, больше двигаться и не бояться открывать для себя что­-то новое.

Александра ВОРОБЬЁВА (@_vorobush_) ­- окончила БГУКИ, сотрудничает с белорусскими брендами одежды (Fabroom, Primula design) и аксессуаров (TIJN Homelife, Pasdemarque), фотографирует людей и воспитывает пёсика Корицу. В аккаунте делится размышлениями о счастье и красоте, рассказывает истории из жизни и на каждом снимке предстает в элегантном образе.

Количество подписчиков: около 9 тыс.

-В какой­-то момент я четко осознала, что я истинный эстет и хочу делиться своим видением с другими. Вначале просто постила красивые фото с короткими текстами, потом перешла на длинные, стала четко выражать свои мысли. С этого момента ко мне начали проявлять интерес не только друзья, но и незнакомые люди с просторов Сети. Меня это вдохновило. Поначалу я активно участвовала в SFS­раскрутке (механизм действий следующий: ты рассказываешь своей аудитории о популярном блогере, а он, если ему понравился твой профиль, «делится» им со своими подписчиками). Так приходили фолловеры. Иногда настраиваю таргетированную рекламу, рассчитанную на привлечение целевой аудитории, но с моим бюджетом это не очень работает. В среднем я провожу в своем профиле 1 час 50 минут за день. У меня довольно простые снимки, но ради фото я однажды переборола боязнь лошадей. Когда позировала, забыла обо всех страхах и чуть ли не целовала лошадь!

Моя основная работа -­ это ведение аккаунтов шести брендов в Инстаграме. Я наполняю их профили фотографиями, пишу тексты и так привлекаю клиентов. Если говорить о моем блоге, то я на нем пока не зарабатываю. Популярность ещё не та, чтобы приходили рекламодатели и предлагали деньги. Но некоторые бренды меня любят и предоставляют вещи по бартеру взамен на рекламу. Моя аудитория хоть и небольшая, зато лояльная и качественная. Большую часть составляют не белорусы, а россияне. Сейчас многие компании заинтересованы в сотрудничестве с микроблогерами. Но я могу и отказать в рекламе, если товар мне не нравится. А ещё я делаю хорошие фото! Клиенты узнают обо мне как о фотографе благодаря моему личному аккаунту. Инстаграм -­ это знакомства, самовыражение и заработок, но в то же время -­ трата времени на Интернет и зависимость от публичного одобрения (да, мне грустно, когда под фото мало «лайков»).

Дмитрий Богаченко (@dima_bogachenko) ­ студент БНТУ, танцор и хореограф в школе FStars, организатор танцевального проекта Just Jam. Любит проводить время и записывать видео с сестрой Таней. Снимает мини­клипы в разных точках Минска: его недавнее видео с танцами на «Комаровке» собрало около 49 тысяч просмотров.

Количество подписчиков: почти 15 тыс.

- Не было такого момента, чтобы я проснулся и решил развивать Инстаграм, скорее я захотел делать то, что мне нравится. Мой блог делится на три вида публикаций: забавные видео с моей младшей сестрой, танцевальные клипы и красивые фото. В большинстве случаев из-­за моей блогерской деятельности «страдает» младшая сестра, но подписчикам нравится видеть ее в кадре. Для танцевальных видео я использую нестандартные локации: «Комаровка», Ждановичи, кафе, школа. В среднем провожу в Инстаграме два с половиной часа в день. Ведение блога забирает много времени, ведь нужно каждый день контактировать с подписчиками. Рекламу поначалу размещал по бартеру, а сейчас ­ за деньги. Но для меня заработок в Инстаграме -­ это не главное. Я «кайфую» от него просто так, и стараюсь своими постами поднять людям настроение.

У меня нет четкого графика публикаций, где по дням расписан каждый пост. Сам люблю следить за аккаунтами искренних людей с чувством юмора. Частично мне удалось раскрутить себя в Инстаграме как танцора: я познакомился тут со многими людьми из танцевальной среды.

Факт

Самый дорогой Instagram в мире -­ у светской львицы и владелицы косметического бренда Кайли Дженнер. Чтобы разместить рекламный пост в ее аккаунте, бренды готовы отдать почти 1 миллион 300 тысяч долларов.