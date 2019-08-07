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Происшествия, криминал

08.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Похитил телефон с… крыши

Уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — кража, возбуждено следователем по факту похищения мобильного телефона с… крыши автомобиля.

  Мобильник стоимостью более 100 руб. лежал на крыше автомобиля, который находился во дворе частного дома в одном из агрогородков Городокского района. И в один вовсе не прекрасный момент, со слов потерпевшего, он пропал. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трёх лет, или лишения свободы на тот же срок.

  

Имущество из дачи,

расположенной в д. Прудок Городокского района, украл неизвестный.

Неустановленное лицо, выбив стекло и выставив оконную раму, «поживилось» имуществом 67-летней женщины. Общая сумма ущерба составила 29,36 руб. Несмотря на относительно скромную сумму ущерба, в связи с тем, что преступление совершено с проникновением в жилище, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до четырёх лет, или лишения свободы на тот же срок.

 

Детей содержать обязана

Городокский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины по ч.3 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь — уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении.

Её сыновья, 2012 и 2013 г. р., находились на государственном обеспечении, и женщина по решению суда была обязана выплачивать денежные средства в пользу отдела по образованию райисполкома на возмещение расходов, затраченных государством на их содержание. Однако гражданка уклонялась от этого, не явившись на работу десять и более дней в течение месяцев.

  Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок от одного года до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок от одного года до трёх лет, или лишения свободы на срок до двух лет.

По материалам Городокского РОСК  подготовила Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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Похитил телефон с… крыши Уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — кража, возбуждено следователем по факту похищения мобильного...
 
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