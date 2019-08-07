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«Средняя зарплата 1000 долларов? Нет, думаю, больше». Новичок «Динамо» угадывает факты про Беларусь

08.08.2019 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадский хоккеист Франсис Паре — новичок минского «Динамо», который прилетел в Беларусь всего три недели назад. SPORT.TUT.BY воспользовался поводом и рассказал канадцу несколько забавных фактов о Беларуси, а Франсис пытался угадать — где правда, а где фейк.

 
 
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