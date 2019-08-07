«Средняя зарплата 1000 долларов? Нет, думаю, больше». Новичок «Динамо» угадывает факты про Беларусь

Источник материала: Tut.by

Канадский хоккеист Франсис Паре — новичок минского «Динамо», который прилетел в Беларусь всего три недели назад. SPORT.TUT.BY воспользовался поводом и рассказал канадцу несколько забавных фактов о Беларуси, а Франсис пытался угадать — где правда, а где фейк.