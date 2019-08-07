В Светлогорске мужчина взял на себя смертельное ДТП, совершенное женой, - чтобы дети не остались без мамы

Источник материала: Tut.by

В аварии в Светлогорске погиб 53-летний мужчина. Вину за нее взял на себя 22-летний парень, однако в ходе следствия выяснилось, что он к ДТП не причастен. Подробности истории рассказывает СК.





27 мая в милицию сообщили об аварии со смертельным исходом вблизи гаражно-строительного кооператива «Лада» в Светлогорске. Приехавшие инспекторы увидели поврежденный Аudi 100 с погибшим пассажиром в салоне и стоявшего рядом владельца машины. Молодой мужчина сказал, что именно он был за рулем автомобиля.

Водителя отвезли на освидетельствование — он оказался пьян.

В отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель говорил, что в своем автомобиле он перевозил незнакомого попутчика.

Но вдруг в СК пришла 24-летняя жена водителя — и сообщила, что это она виновата в аварии. Обои супругов отправили на судмедэкспертизу: у мужчины телесных повреждений не обнаружили, у женщины же были ссадины, царапины и кровоподтеки, характерные для ДТП. Еще одна экспертиза установила, что на Аudi есть кровь женщины.

Оказывается, накануне вечером и ночью мужчина вместе с двумя знакомыми пил в гараже. Утром туда пришла его жена и предложила подвезти находившуюся там приятельницу до места вызова такси. Мужчина передал ей ключи от Аudi, она подвезла знакомую, а на обратном пути решила подвезти до гаражей голосовавшего мужчину.





Женщина ехала по грунтовой неровной дороге с ямами со скоростью примерно 75 км/ч. При этом на трех колесах автомобиля были изношенные шины, переднее левое колесо и заднее правое колесо были установлены неправильно. При объезде ямы женщина не справилась с управлением, случился занос, машину вынесло и дороги, она врезалась в дерево. Пассажир погиб на месте.





Супруг, узнав о случившемся, решил взять вину на себя: пожалел мать своих пяти малолетних детей.

Ни у одного, ни у второго супруга никогда не было прав.

Это уголовное дело в отношении мужчины было прекращено, но ему предъявили обвинение в том, что выпустил в эксплуатацию заведомо технически неисправное транспортное средство и допустил к управлению человека, заведомо не имеющего права управления, что и повлекло по неосторожности смерть человека. Это это его будут судить.

Его жену же обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека — и амнистировали.