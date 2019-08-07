Вооруженные столкновения в Киргизии. Экс-президент не намерен сдаваться

Источник материала: Ежедневник



фото: gazeta.ru

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, обвиненный в коррупции и оказавший вооруженное сопротивление пытавшимся задержать его спецназовцам, объявил о намерении провести митинг в Бишкеке.

По его словам, сегодня в районе 16 часов часть его сторонников пойдет к зданию парламента и администрации президента, часть – к штаб-квартире социал-демократической партии Киргизии.

Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев, которые участвовали в операции по его задержанию. «Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера»,— цитирует РИА Новости .

Накануне политическая борьба в Киргизии переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. После столкновений к медикам обратилось 52 человека, один погиб.

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего президента в грубом нарушении конституции и законов страны из-за того, что господин Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».