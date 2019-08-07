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БГУ поднялся в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities

08.08.2019 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БГУ поднялся в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities
Фото из открытых источников

Обновление данных рейтинга состоялось 29 июля. Согласно WRWU БГУ входит в десятку лучших университетов стран СНГ, опережает ряд европейских университетов, в том числе Вильнюсский (779) и Латвийский (1166) университеты.

БГУ поднялся в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities Насколько подорожало платное обучение в вузах в 2019/2020 учебном году?

Среди вузов Беларуси БГУ традиционно лидирует. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет (2661), третья строчка – у Гродненского государственного университета им. Я.Купалы (3373). БГУИР – на 3804-­м месте, замкнул пятерку отечественных вузов Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (3848).

Среди российских вузов первую позицию сохраняет Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (216). Санкт­-Петербургский государственный университет – на 463-­м месте, Новосибирский государственный университет – на 526-­м, НИУ «Высшая школа экономики» – на 570-­м и Университет ИТМО – на 686-­м.

В тройку лучших вузов мира входят Гарвардский и Стэнфордский университеты, а также Массачусетский технологический институт.

 
 
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БГУ поднялся на 416 позиций и занял 703-­е место в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities (WRWU).
 
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