БГУ поднялся в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities

Обновление данных рейтинга состоялось 29 июля. Согласно WRWU БГУ входит в десятку лучших университетов стран СНГ, опережает ряд европейских университетов, в том числе Вильнюсский (779) и Латвийский (1166) университеты.
Среди вузов Беларуси БГУ традиционно лидирует. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет (2661), третья строчка – у Гродненского государственного университета им. Я.Купалы (3373). БГУИР – на 3804-м месте, замкнул пятерку отечественных вузов Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (3848).
Среди российских вузов первую позицию сохраняет Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (216). Санкт-Петербургский государственный университет – на 463-м месте, Новосибирский государственный университет – на 526-м, НИУ «Высшая школа экономики» – на 570-м и Университет ИТМО – на 686-м.
В тройку лучших вузов мира входят Гарвардский и Стэнфордский университеты, а также Массачусетский технологический институт.