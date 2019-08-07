В Светлогорске супруг хотел взять на себя вину за ДТП

Источник материала: Аргументы и факты

Прибывшие первыми к месту происшествия сотрудники ГАИ обнаружили поврежденный автомобиль Аudi 100 с погибшим пассажиром в салоне и стоявшего рядом владельца транспортного средства, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета. Мужчина пояснил, что именно он был за рулем.

Выяснилось, накануне вечером мужчина со знакомыми распивал в гараже спиртное. Утром в гараж пришла его жена, мать пятерых малолетних детей, и предложила подвезти находившуюся там приятельницу до места вызова такси. Муж передал ей ключи от машины. Женщина подвезла знакомую, а на обратном пути решила подвезти до гаражного кооператива голосовавшего мужчину. По дороге она попала в ДТП, в результате которого пассажир погиб.

Супруг, узнав о случившемся, решил взять вину на себя.

Однако вскоре в районный отдел СК от 24-летней супруги подозреваемого поступило заявление, в котором она утверждала о своей виновности в ДТП.

На основании собранных по делу доказательств, уголовное преследование в отношении мужчины по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь прекращено. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 (выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного транспортного средства и допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имеющего права управления, совершенными лицом, ответственным за эксплуатацию транспортного средства, повлекшими по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.