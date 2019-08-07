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В Светлогорске супруг хотел взять на себя вину за ДТП

08.08.2019 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Светлогорске супруг хотел взять на себя вину за ДТП
Следственный комитет РБ

Прибывшие первыми к месту происшествия сотрудники ГАИ обнаружили поврежденный автомобиль Аudi 100 с погибшим пассажиром в салоне и стоявшего рядом владельца транспортного средства, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета. Мужчина пояснил, что именно он был за рулем.

Выяснилось, накануне вечером мужчина со знакомыми распивал в гараже спиртное. Утром в гараж пришла его жена, мать пятерых малолетних детей, и предложила подвезти находившуюся там приятельницу до места вызова такси. Муж передал ей ключи от машины. Женщина подвезла знакомую, а на обратном пути решила подвезти до гаражного кооператива голосовавшего мужчину. По дороге она попала в ДТП, в результате которого пассажир погиб. 

Супруг, узнав о случившемся, решил взять вину на себя.  

Однако вскоре в районный отдел СК от 24-летней супруги подозреваемого поступило заявление, в котором она утверждала о своей виновности в ДТП. 

На основании собранных по делу доказательств, уголовное преследование в отношении мужчины по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь прекращено. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 (выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного транспортного средства и допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имеющего права управления, совершенными лицом, ответственным за эксплуатацию транспортного средства, повлекшими по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Действия супруги квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На основании Закона Республики Беларусь от 19.07.2019 №230-З «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» уголовное преследование в отношении многодетной женщины прекращено.  

В Светлогорске супруг хотел взять на себя вину за ДТП
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27 мая 2019 года в дежурную часть Светлогорского РОВД поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.
 
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