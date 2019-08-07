ООН составила список вещей для ленивых, которые спасут планету

Источник материала: KYKY

ООН опубликовала «руководство по спасению мира для лентяв». Авторы уверены, что достижение глобальных целей начинаются с конкретного человека. Они составили целый список простых вещей, выполнение которых ведет к глобальным мировым переменам. Приводим главные тезисы.

Уровень 1. Герой на своем диване

— Экономить электричество, подключив бытовую технику (в том числе и компьютер) к удлинителю, и выключать его полностью, когда техника не используется.

— Оплачивать счета через интернет или мобильный телефон и не переводить бумагу.

— Не молчать: призывать местные и национальные власти участвовать в инициативах, не наносящих вреда человеку или планете.

— Выключать свет, если он не нужен.

— Нейтрализовать свои выбросы углерода — рассчитать свой углеродный след можно по ссылке .

Уровень 2. Герой в своей квартире

— Сушить вещи на воздухе, естественным путем.

— Принимайте недолгий душ: 5-10 минут.

— Замораживать свежие продукты и остатки, которые не получается съесть сразу.

— Перерабатывать бумагу, пластик и стекло.

— Не нагревать духовку заранее, а включать ее в тот момент, когда кладете в нее еду.

— Убирать снег вручную, чтобы избавиться о шума снегоочистителя.

— Пользоваться картонными спичками вместо пластмассовых зажигалок.

Уровень 3. Герой в своем районе

— Покупать по соседству, чтобы поддержать местный бизнес.

— Покупать «забавные» овощи, которые выбрасывают из-за «неправильных» размера, формы или цвета.

— Употреблять морепродукты, выращенные с использованием рациональных методов.

— Пересесть с личного транспорта на общественный или велосипед.

— Покупать подержанные вещи.

— Отдавать то, что не нужно.

— Брать меньше салфеток — вместо охапки ровно столько, сколько нужно.

— Использовать право выбирать руководителей своей страны и местной общины.

Уровень 4. Образцовый работник

— Знать свои трудовые права, бороться с неравенством.

— Выступать в поддержку одинаковой оплаты за труд одинаковой ценности.

— Поднять вопрос об отсутствии туалетов во многих общинах мира.

— Проанализировать и изменить свое повседневное поведение.

— Изучить свои трудовые права с тем, чтобы получить доступ к правосудию.

— Побуждать компанию взаимодействовать с гражданским обществом и искать способы для того, чтобы помочь местным общинам в достижении их целей.

— Противиться любой форме дискриминации.

Арт на обложке: Jairo Alvarez.