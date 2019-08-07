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ООН составила список вещей для ленивых, которые спасут планету

08.08.2019 10:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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ООН опубликовала «руководство по спасению мира для лентяв». Авторы уверены, что достижение глобальных целей начинаются с конкретного человека. Они составили целый список простых вещей, выполнение которых ведет к глобальным мировым переменам. Приводим главные тезисы.

Уровень 1. Герой на своем диване

— Экономить электричество, подключив бытовую технику (в том числе и компьютер) к удлинителю, и выключать его полностью, когда техника не используется. 
— Оплачивать счета через интернет или мобильный телефон и не переводить бумагу.
— Не молчать: призывать местные и национальные власти участвовать в инициативах, не наносящих вреда человеку или планете.
— Выключать свет, если он не нужен.
— Нейтрализовать свои выбросы углерода — рассчитать свой углеродный след можно по ссылке.

Уровень 2. Герой в своей квартире

— Сушить вещи на воздухе, естественным путем.
— Принимайте недолгий душ: 5-10 минут.
— Замораживать свежие продукты и остатки, которые не получается съесть сразу.
— Перерабатывать бумагу, пластик и стекло.
— Не нагревать духовку заранее, а включать ее в тот момент, когда кладете в нее еду.
— Убирать снег вручную, чтобы избавиться о шума снегоочистителя.
— Пользоваться картонными спичками вместо пластмассовых зажигалок.

Уровень 3. Герой в своем районе

— Покупать по соседству, чтобы поддержать местный бизнес.
— Покупать «забавные» овощи, которые выбрасывают из-за «неправильных» размера, формы или цвета.
— Употреблять морепродукты, выращенные с использованием рациональных методов.
— Пересесть с личного транспорта на общественный или велосипед.
— Покупать подержанные вещи.
— Отдавать то, что не нужно.
— Брать меньше салфеток — вместо охапки ровно столько, сколько нужно.
— Использовать право выбирать руководителей своей страны и местной общины.

Уровень 4. Образцовый работник

— Знать свои трудовые права, бороться с неравенством.
— Выступать в поддержку одинаковой оплаты за труд одинаковой ценности.
— Поднять вопрос об отсутствии туалетов во многих общинах мира.
— Проанализировать и изменить свое повседневное поведение.
— Изучить свои трудовые права с тем, чтобы получить доступ к правосудию.
— Побуждать компанию взаимодействовать с гражданским обществом и искать способы для того, чтобы помочь местным общинам в достижении их целей.
— Противиться любой форме дискриминации.

Арт на обложке: Jairo Alvarez.

 
 
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ООН опубликовала «руководство по спасению мира для лентяв». Авторы уверены, что достижение глобальных целей начинаются с конкретного человека. Они составили...
 
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