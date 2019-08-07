В Пинске прошел парад чирлидеров

Источник материала: Пинский Вестник

Около тысячи детей, участников летнего танцевального лагеря Super Camp прошлись по пинской пешеходке с парадом чирлидеров.



В нынешнем году Пинск носит почетное звание культурной столицы Беларуси. И Белорусская лига танца не осталась в стороне: на протяжение работы лагеря организовывала концерты на городских площадках. А завершила совместную работу с сектором культуры горисполкома масштабным шествием.



Яркие помпоны, зажигательные кричалки привлекали внимание горожан. Люди приятно удивлялись такому необычному для Пинска событию. Кстати, возглавил колону городской оркестр.



Чирлидинг - вид спорта, сочетающий элементы шоу, танцы, гимнастику, акробатику.



Завершился парад выступлением чирлидеров на главной площади города, где они развернулись, что называется, по полной.



Интерес пинчан к этому мероприятию был неподдельный, а это говорит о том, что есть смысл проводить что-то подобное. Надеемся, что нас и дальше будут удивлять чем-то необычным.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

Фото автора