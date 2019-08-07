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В Пинске прошел парад чирлидеров

08.08.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Около тысячи детей, участников летнего танцевального лагеря Super Camp прошлись по пинской пешеходке с парадом чирлидеров.




  В нынешнем году Пинск носит почетное звание культурной столицы Беларуси. И Белорусская лига танца не осталась в стороне: на протяжение работы лагеря организовывала концерты на городских площадках. А завершила совместную работу с сектором культуры горисполкома масштабным шествием.




  Яркие помпоны, зажигательные кричалки привлекали внимание горожан. Люди приятно удивлялись такому необычному для Пинска событию. Кстати, возглавил колону городской оркестр.




  Чирлидинг - вид спорта, сочетающий элементы шоу, танцы, гимнастику, акробатику.




  Завершился парад выступлением чирлидеров на главной площади города, где они развернулись, что называется, по полной.




  Интерес пинчан к этому мероприятию был неподдельный, а это говорит о том, что есть смысл проводить что-то подобное. Надеемся, что нас и дальше будут удивлять чем-то необычным.















  Ирина ДЕНИСОВИЧ
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  Около тысячи детей, участников летнего танцевального лагеря Super Camp прошлись по пинской пешеходке с парадом чирлидеров.   В нынешнем году Пинск носит...
 
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