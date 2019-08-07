|
В Пинске прошел парад чирлидеров
08.08.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Около тысячи детей, участников летнего танцевального лагеря Super Camp прошлись по пинской пешеходке с парадом чирлидеров.
В нынешнем году Пинск носит почетное звание культурной столицы Беларуси. И Белорусская лига танца не осталась в стороне: на протяжение работы лагеря организовывала концерты на городских площадках. А завершила совместную работу с сектором культуры горисполкома масштабным шествием.
Яркие помпоны, зажигательные кричалки привлекали внимание горожан. Люди приятно удивлялись такому необычному для Пинска событию. Кстати, возглавил колону городской оркестр.
Чирлидинг - вид спорта, сочетающий элементы шоу, танцы, гимнастику, акробатику.
Завершился парад выступлением чирлидеров на главной площади города, где они развернулись, что называется, по полной.
Интерес пинчан к этому мероприятию был неподдельный, а это говорит о том, что есть смысл проводить что-то подобное. Надеемся, что нас и дальше будут удивлять чем-то необычным.
Ирина ДЕНИСОВИЧ
Фото автора
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около тысячи детей, участников летнего танцевального лагеря Super Camp прошлись по пинской пешеходке с парадом чирлидеров. В нынешнем году Пинск носит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)