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В Альфа-Банке смена руководства
Источник материала: Myfin
«Фокусом банка остается развитие мобильного банка и создание лучших цифровых сервисов. Преемственность стратегии подтверждается и тем, что исполнять обязанности управляющего директора будет действующий сотрудник банка – исполнительный директор и член Правления Роберт Дзялак», – отметил Председатель Правления Альфа-Банка (Беларусь) Валерий Смоляк.
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Новый управляющий приступит к работе уже в октябре
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