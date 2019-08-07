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В Альфа-Банке смена руководства

08.08.2019 10:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Альфа-Банке смена руководства
фото: Myfin.by

«Фокусом банка остается развитие мобильного банка и создание лучших цифровых сервисов. Преемственность стратегии подтверждается и тем, что исполнять обязанности управляющего директора будет действующий сотрудник банка – исполнительный директор и член Правления Роберт Дзялак», – отметил Председатель Правления Альфа-Банка (Беларусь) Валерий Смоляк.

 
 
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