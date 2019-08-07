Премьер Беларуси направился в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправсовета

Источник материала: Интерфакс

ремьер-министр Беларуси Сергей Румас вылетел в Кыргызстан для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает госагентство БелТА .

Заседание Евразийского межправсовета пройдет 9 августа в Чолпон-Ата.

Кроме того, по информации пресс-службы правительства, в заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое пройдет в Чолпон-Ата в четверг Беларусь представит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"К обсуждению запланировано около 40 вопросов из сфер внешнеторговой, промышленной, финансовой политик, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики", - отметили в пресс-службе.

8-9 августа в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область, север Кыргызстана) состоится очередное заседание глав правительств Евразийского экономического союза. Ожидается, что в Кыргызстан прибудут главы правительств всех стран интеграционного союза. Прибытие официальных делегаций ожидается 8 августа, заседание запланировано на 9 августа.

Как сообщалось, 7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Кыргызстана предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Задержать Атамбаева не удалось, в ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.