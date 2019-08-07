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Сколько свадеб нужно, чтобы влюбиться? В прокат выходит комедия "Плюс один"

08.08.2019 11:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В "Лістапад. Коллекции" выходит романтическая история "Плюс один", которая вполне могла произойти на самом деле. В копилке у ленты – Приз зрительских симпатий кинофестиваля Трайбека и 90% свежести на сайте-агрегаторе отзывов от кинокритиков Rotten Tomatoes. Отдохнуть с комедией Джеффа Чана и Эндрю Раймера можно с 8 по 21 августа в комфортабельном Falсon Club Бутик Кино.

Сколько свадеб нужно, чтобы влюбиться? В прокат выходит комедия "Плюс один"
Лето – пора свадеб. Закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашены сразу на десять свадеб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюбленной парой. Удастся ли им устоять перед магией секса вокруг и остаться друзьями?

"Замысел фильма "Плюс один" родился у нас в тот период, когда все наши друзья, словно сговорившись, начали связывать себя семейными узами. Мы решили, что история перерастания давней дружбы в любовь на фоне всех этих бесчисленных свадеб будет прекрасным поводом поделиться нашими мыслями и чувствами о тех определяющих моментах, которые наступают в жизни каждого человека", – говорят режиссеры и сценаристы о замысле.

Джефф Чан и Эндрю Раймер – это творческий дуэт из Лос-Анджелеса. Они познакомились в Нью-Йоркском университете, вместе начали писать сценарии для сериала "ПЕН 15". Джефф Чан был одним из режиссеров сериала "Адам портит все".

Раймер продюсировал ситкомы для телеканалов Comedy Central, Red Hour, Yahoo и Paramount Insurge.

Премьера "Плюс один" состоялась на фестивале независимого кино Трайбека, где лента удостоилась Приза зрительских симпатий. Комедия также была представлена на фестивале Азиатско-Тихоокеанского кино в Лос-Анджелесе.

Роли друзей исполнили Джек Куэйд, известный по ролям в фильмах "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Винил", и Майя Эрскин, звезда сериалов "Сердце Дикси" и "Мужчина ищет женщину". Observer называет ленту "очаровательным маленьким и независимым фильмом", который раскрывает важную истину: "если вы проводите свою жизнь в поисках совершенства, вы рискуете закончить ничем". "В этом и заключается великолепие "Плюс один": кажется, что все это происходит на самом деле", – отмечает Mashable.

 
 
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В "Лістапад. Коллекции" выходит романтическая история "Плюс один", которая вполне могла произойти на самом деле. В копилке у ленты – Приз зрительских симпатий...
 
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