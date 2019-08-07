|
Сколько свадеб нужно, чтобы влюбиться? В прокат выходит комедия "Плюс один"
Источник материала: Интерфакс
В "Лістапад. Коллекции" выходит романтическая история "Плюс один", которая вполне могла произойти на самом деле. В копилке у ленты – Приз зрительских симпатий кинофестиваля Трайбека и 90% свежести на сайте-агрегаторе отзывов от кинокритиков Rotten Tomatoes. Отдохнуть с комедией Джеффа Чана и Эндрю Раймера можно с 8 по 21 августа в комфортабельном Falсon Club Бутик Кино.
"Замысел фильма "Плюс один" родился у нас в тот период, когда все наши друзья, словно сговорившись, начали связывать себя семейными узами. Мы решили, что история перерастания давней дружбы в любовь на фоне всех этих бесчисленных свадеб будет прекрасным поводом поделиться нашими мыслями и чувствами о тех определяющих моментах, которые наступают в жизни каждого человека", – говорят режиссеры и сценаристы о замысле.
Джефф Чан и Эндрю Раймер – это творческий дуэт из Лос-Анджелеса. Они познакомились в Нью-Йоркском университете, вместе начали писать сценарии для сериала "ПЕН 15". Джефф Чан был одним из режиссеров сериала "Адам портит все".
Раймер продюсировал ситкомы для телеканалов Comedy Central, Red Hour, Yahoo и Paramount Insurge.
Премьера "Плюс один" состоялась на фестивале независимого кино Трайбека, где лента удостоилась Приза зрительских симпатий. Комедия также была представлена на фестивале Азиатско-Тихоокеанского кино в Лос-Анджелесе.
Роли друзей исполнили Джек Куэйд, известный по ролям в фильмах "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Винил", и Майя Эрскин, звезда сериалов "Сердце Дикси" и "Мужчина ищет женщину". Observer называет ленту "очаровательным маленьким и независимым фильмом", который раскрывает важную истину: "если вы проводите свою жизнь в поисках совершенства, вы рискуете закончить ничем". "В этом и заключается великолепие "Плюс один": кажется, что все это происходит на самом деле", – отмечает Mashable.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "Лістапад. Коллекции" выходит романтическая история "Плюс один", которая вполне могла произойти на самом деле. В копилке у ленты – Приз зрительских симпатий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)