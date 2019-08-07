Беларусь рассчитывает, что руководство Кыргызстана не допустит дестабилизации обстановки в стране

Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассчитывает, что руководство Кыргызстана не допустит эскалации ситуации и дестабилизации обстановки в стране, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

"Надеемся, что эти трагические события не приведут к дестабилизации обстановки в стране и разобщению кыргызского общества. Рассчитываем на то, что руководству Кыргызстана удастся обеспечить верховенство закона, стабильность в государстве и избежать дальнейшей эскалации ситуации, чреватой человеческими жертвами", - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что в Беларуси "с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане, где силовая операция в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева привела к гибели сотрудника правоохранительных органов, травмам и ранениям граждан".

Как сообщалось, 7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Кыргызстана предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Задержать Атамбаева не удалось, в ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Экс-президент Кыргызстана заявил о намерении в четверг начать в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента, правительства и парламента страны.

Парламент Кыргызстана планирует провести в четверг внеочередное заседание в связи с ситуацией в селе Кой-Таш. В ходе заседания депутаты заслушают информацию правоохранительных органов.

Президент Кыргызстана Жээнбеков, прервав краткосрочный отпуск, провел в четверг заседание Совета безопасности.

27 июня парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.