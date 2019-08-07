﻿ Брестчанин взял у знакомого 12,5 тысячи долларов на пригон BMW X5 из Европы - и обманул. 21.by
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Брестчанин взял у знакомого 12,5 тысячи долларов на пригон BMW X5 из Европы - и обманул

08.08.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Бреста подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД.

В 2015 году мужчина узнал, что его знакомый хочет купить в Европе BMW X5 — и предложил помощь. На покупку и доставку авто мужчина взял 12,5 тысячи долларов. Время шло, машины не было, а исполнитель под различными предлогами не отдавал деньги. В начале 2019-го, когда обманутый клиент пригрозил милицией, подозреваемый попросил еще 500 долларов якобы для поездки в Польшу и снятия денег с депозита. Снова поверив обещаниям, брестчанин дал ему деньги — и «помощник» скрылся за границей на несколько месяцев.

В итоге потерпевший написал заявление в милицию, подозреваемого задержали.

Выяснилось, что уже в 2015 году задержанный задолжал большие суммы знакомым. Кроме того на нем числились крупные невыплаченные штрафы. Как пояснил подозреваемый, деньги, полученные на покупку BMW, он потратил на оплату старых долгов. Оставшиеся 3 тысячи долларов проиграл в автоматы в надежде вернуть деньги потерпевшему.

Ранее задержанный был судим за кражу и мошенничество. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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Часть средств он потратил на оплату старых долгов, а 3 тысячи долларов проиграл в игровых автоматах.
 
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