Леонардо Ди Каприо: «Друг у друга не воруем!»

Источник материала: Аргументы и факты

В прокат вышел девятый — и потому очень ожидаемый — фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Одну из главных ролей в нём сыграл Леонардо Ди Каприо.

Ди Каприо в киноиндустрии, что называется, с пелёнок — Лео родился в Голливуде. Он работал с лучшими режиссёрами: Мартином Скорсезе («Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит» и др.), Джеймсом Кэмероном («Титаник»), Стивеном Спилбергом («Поймай меня, если сможешь»), Клинтом Иствудом («Дж. Эдгар») и др. Пять раз номинировался на «Оскар» (что, в конце концов, стало предметом для шуток) и получил его наконец в 2016 г. за роль в «Выжившем» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. С Тарантино он уже работал — сыграл циничного плантатора в его «Джанго освобождённом». В новом фильме Тарантино герой Ди Каприо тоже человек неоднозначный.

Изнанка Голливуда

— Господин Ди Каприо, как странно получается: вы сыграли в стольких фильмах, а людей однозначно положительных среди ваших ролей — по пальцам пересчитать. На этот раз ваш герой каков?

— Я играю Рика Далтона. Я, то есть Рик, — продукт ковбойской телемании 1950-х и, так сказать, достиг своего «срока актёрской годности». Мой дублёр Клифф (его играет Брэд Питт) и я пытаемся вернуться в дело. Мы видим, как меняется культура, что теперь эти старые телевизионные ковбои — уже пережитки прошлого. Не только кино, мир в целом изменился, и мы в него не вписываемся. Обидно же, правда?! (Смеётся.)

Квентин (Тарантино. — Ред.) не только большой киноман и фанат жанра, он отлично знает историю всей киноиндустрии, поэтому ему хорошо удалось изобразить этих двух ребят — этаких вуайеристов, которые всё пытаются подсмотреть, что же происходит в Голливуде. Это действительно уникальный подход к тому времени — 1950–1960-м. Тарантино преподносит его не только как одну из поворотных точек американской истории, но и как период определённых достижений в истории кинематографа.

— Что вам понравилось в вашем персонаже? Вы же выбираете сценарии достаточно придирчиво.

— Когда впервые прочёл сценарий, мне показалось, что Рик — это актёр, который испытывает сложности в жизни. А потом перечитал ещё раз и понял, что это ещё и рассказ про человека, который пытается справиться с собственной смертностью — во многих отношениях.

Просто помолчать

— И вы, и Брэд Питт, сыгравший вашего дублёра, активно работаете в Голливуде уже не один десяток лет, но это первая совместная ваша картина. Почему киносудьба не сводила вас с Брэдом раньше?

— Ну когда-то мы были на одном телешоу. Но, да, при этом мы никогда толком и не работали вместе. И данный проект оказался невероятно интересным, потому что, когда мы — Квентин, Брэд и я — начали разговаривать, то поняли, что все мы из одной эры: начало — середина 1990-х. У нас есть общая база, на которой мы формировались.

Брэд — потрясающий актёр, настоящий профессионал, с ним очень просто работать. К тому же нас снабдили толстенными папками, в которых собрали материалы о наших с ним героях: сколько лет мы проработали в кино, как Клифф меня прикрывал в тяжёлые моменты. Это дало нам огромное поле для импровизаций, к тому же мы с Брэдом понимали друг друга с полувзгляда — нам даже говорить порой не надо было.

— При такой тесной совместной работе вы никогда не беспокоились, что партнёр может «украсть» у вас удачную сцену?

— Не думаю, что это возможно в принципе. Ты на площадке делаешь то, что нужно именно твоему персонажу. Так что друг у друга мы не воруем!

— А у вас у самого была такая связь с вашими дублёрами во время съёмок?

— Для меня персонаж Брэда, Клифф, не просто дублёр. Он скорее как многофункциональный швейцарский ножик. Он жилетка, в которую можно поплакаться, он психиатр, телохранитель, помощник. Всё сразу и всегда рядом! У меня были такие ребята. Потому что порой это жизненно важно. Представьте: ты уезжаешь в Африку на восемь месяцев и всё это время рядом человек, который может просто молча сидеть с тобой и смотреть телевизор, когда тебе не хочется быть одному.

— У вас и Брэда на экране очень хорошие отношения. Над этим пришлось поработать или так получилось само собой?

— Ну, в этом велика заслуга Квентина. Тарантино чуть ли не роман сочиняет по истории каждого персонажа, поэтому мы с Брэдом приступили к съёмкам, прочитав полноценную биографию наших героев — нюансы их отношений, через что они прошли вместе. Мы словно с головой окунулись в наши роли.

— «Однажды в Голливуде» — это ещё и история о неоправданных ожиданиях. Вам эти переживания знакомы?

— Ты актёр и играешь множество персонажей, необязательно связанных с твоей реальной жизнью, твоим опытом, — это просто часть нашей профессии. Но в данном случае я очень хорошо чувствовал, что это за человек — Рик. У меня много друзей-актёров, с которыми я вместе рос с 13 лет. Я знаю, как это тяжело — оставаться в обойме. Тяжело во многом из-за неуверенности в себе, когда чувствуешь, что всё, к чему ты прикасаешься, разваливается.



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— Мысли, что часы тикают, в том числе и по вашей карьере, в голову закрадываются?

— Актёрская карьера — это всегда американские горки. Бывают подъёмы и спуски. Но я лично всегда рассматривал это как испытание на выносливость. Брэд и я — мы примерно из одного поколения, мы прорвались к славе в одно время. Судьба дала нам один-единственный шанс, и мы оба из кожи вон лезли, чтобы взять от него всё.

— Что может сделать актёр, чтобы не стареть?

— (Смеётся.) Использовать хорошие увлажняющие кремы.

— Но вы были успешны все эти несколько десятков лет. В чём секрет?

— Я пытался всегда делать правильный выбор.

— Если бы вы могли отправиться в прошлое и поговорить с молодым собой, какой бы совет вы себе дали?

— Наслаждайся побольше процессом съёмок. И не уставай толкать себя вперёд.

— Несмотря на своих внутренних демонов, ваш персонаж в конце фильма ведёт себя как настоящий герой. А для вас храбрость — это что?

— Способность высказываться о невзгодах или лжецах так, что порой это может идти вразрез с мнением общества.

— Неужели даже для вас, звезды, говорить правду тоже сложно?

— Это не всегда просто, но нам, человечеству, это необходимо. Спасибо Господу за прессу! Честно! Спасибо за то, что ещё существуют люди, которые серьёзно пытаются рассказывать о правде и бороться с фейковыми новостями.