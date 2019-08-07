Свежие огурцы – до осени. Как продлить плодоношение?

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Утепляем

В августе, особенно со второй половины месяца, наибольшей проблемой для теплолюбивого огурца становятся низкие температуры. Особенно губительны холодные ночи, когда на листьях растений в открытом грунте и на укрывной плёнке в теплицах и тоннелях накапливается конденсат. Холодная вода вызывает переохлаждение растений, а также служит переносчиком инфекции.

Что делать? На открытых грядах в августе поставьте дуги и утеплите растения нетканым укрывным материалом. Плёночные укрытия не снимайте полностью, а открывайте днём только с одной стороны для проветривания, это позволит меньше травмировать растения. Отдайте предпочтение теплицам с остеклением или поликарбонатным материалом. Они наиболее удобны для выращивания огурца, там лучше сохраняется тепло, особенно в ночное время, и практически не бывает конденсата.

Подкармливаем

Прохладная погода, падение температуры почвы приводит к понижению активности корней огурца, они хуже поглощают воду с питательными веществами. Учёные подсчитали, что при охлаждении почвы от 16 до 12 °С, поглотительная способность корней огурца может упасть примерно наполовину. Недостаток питания резко снижает количество образующихся зеленцов.

Что делать? Измените режим питания огуречного растения – сократите подкормки под корень и используйте некорневые подкормки. Выбирайте растворимые комплексные удобрения с микроэлементами, обычно они содержат все необходимые питательные вещества в доступной для растения форме. Разводите удобрение согласно инструкции (обычная доза – 1–2 г удобрения на 1 л воды) и опрыскивайте полученным раствором листья. Можно использовать слабый раствор мочевины (1–1,5 г на 1 л воды) и добавить смесь микро­удобрений в хелатной форме. Обработку проводите вечером в пасмурную погоду. Подобные подкормки очень полезны для огурца, они стимулируют рост побегов и образование новых листьев, что очень важно для формирования молодых завязей.



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Защищаем

Конец сезона обычно сопровождается массовыми болезнями огурца (ложная мучнистая роса, мучнистая роса, гнили плодов), также растения часто поражаются вредителями.

Что делать? В период плодоношения не стоит обрабатывать огурец химическими средствами, выбирайте биологические препараты и проверенные народные средства. Срок ожидания после таких процедур – не более 1 дня, то есть уже на следующий день можно безбоязненно снимать огурцы. Используйте препараты, содержащие штаммы полезных бактерий (Bacillus subtilis, Trichoderma viride и другие). При появлении ложной мучнистой росы опрыскайте растения слабым раствором мочевины (1 г на 1 л воды), это поможет усилить рост листьев и побегов, ускорит развитие зеленцов. От настоящей мучнистой росы опрыскивайте настоем перепревшего сена или слабым настоем коровяка. Подкормка 0,5%-ным раствором сернокислого калия поможет остановить развитие различных пятнистостей (аскохитоз и другие). Обнаружив гнили у основания стеблей, присыпьте поражённые части толчёным древесным углём или мелом. Плоды, поражённые гнилью, срочно удалите и уничтожьте.

При массовом поражении тлёй используйте настои инсектицидных растений (чеснок, лук, острый перец), добавляя в раствор специальный прилипатель или зелёное мыло. Также можно окуривать теплицу табаком или махоркой.

Уменьшаем полив

Избыточный полив в конце лета вреден для растения. Переувлажнение в сочетании с охлаждением почвы приводит к поражению нижней части растений огурца различными возбудителями болезней, возникают корневые и прикорневые гнили. Испаряющаяся влага оседает на стенах теплицы, это также провоцирует развитие таких болезней, как ложная мучнистая роса, аскохитоз, серая гниль и другие.

Что делать? Поливайте огуречную грядку реже, в теплице лучше всего это делать в утренние часы, чтобы уменьшить количество конденсата. Регулярно проветривайте растения в теплице и под укрытиями.

Убираем урожай

Редкий сбор зеленцов приводит к их перерастанию, при этом следующие завязи не развиваются и усыхают.

Что делать? Собирайте огурцы вовремя, не давайте им перерастать. При уборке будьте осторожны, аккуратно обращайтесь с побегами, старайтесь не переворачивать и не перекладывать их. Это поможет меньше травмировать растения. Кроме того, листья уже устроились наилучшим образом, чтобы поглощать как можно больше солнечного света, не стоит резко изменять их положение.

Несложные приёмы ухода за растениями позволяют сущест­венно удлинить сезон свежих огурцов с грядки.



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Учесть на следующий год

При выборе семян обратите внимание на холодостойкость гибрида или сорта, но помните, что не бывает морозостойких огурцов! За гибридами с повышенной устойчивостью к холоду существенно легче ухаживать, они лучше выдерживают экстремальные условия, которые возникают к концу сезона. Растения можно выращивать в теплицах и в открытом грунте под плёночными или неткаными укрытиями.

Холодостойкостью отличаются пчёлоопыляемые гибриды Лорд F1, Фермер F1, Верные друзья F1, партенокарпические гибриды Анюта F1, Буран F1, Буян F1, Вирента F1, Гепард F1, Муравей F1, Подмосковные вечера F1, Три танкиста F1 и другие.

Современным гибридам присущи отличный вкус, зеленцы можно использовать как в свежем виде, так и для консервирования. Растения отличаются комплексной устойчивостью к основным болезням (мучнистой росе, ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики). Многие гибриды склонны к пучковому образованию завязей, что повышает урожайность, на таких растениях в одном узле может образоваться от 1–2 до 5–7 плодов.