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velcom завершит ребрендинг и станет A1

08.08.2019 12:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

velcom завершит ребрендинг и станет A1

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 (с 2007 г. – член A1 Telekom Austria Group) завершает финальный этап своего ребрендинга. С 12 августа 2019 года компания перейдет к использованию в операционной деятельности бренда А1, сообщается на сайте velcom.

Это изменение станет результатом репозиционирования velcom: последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса. Так, сегодня клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент.

«За появлением в Беларуси А1 стоит намного больше, чем просто смена логотипа velcom. Закреплением нового бренда на рынке мы завершаем 20-летний путь velcom – первого GSM-оператора Беларуси – и открываем новую главу в истории компании как провайдера услуг в сфере телекоммуникаций, информационно-коммуникационных технологий и развлекательного контента. Теперь наши клиенты смогут получать весь спектр предоставляемых компанией продуктов и услуг у одного поставщика под именем А1», – отметил генеральный директор velcom | A1 Гельмут Дуз.

На русском языке новый бренд произносится как «А один», вариант на белорусском языке – «А адзiн». Сочетание первой буквы алфавита и первой цифры в номерном ряду в названии А1 означает «первоклассный», «превосходный». Новые фирменные цвета компании – белый в качестве основного, а также красный и черный в качестве акцентных.

Для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования (SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и т. д.). Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются. При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY. Использование компанией в коммуникации брендов velcom и velcom | A1 будет прекращено начиная с 12 августа.

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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 (с 2007 г. – член A1 Telekom Austria Group) завершает финальный этап
 
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