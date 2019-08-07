Белорусы прощаются с брендом velcom

Источник материала: Ежедневник



фото: tele2.ru

Провайдер завершит ребрендинг 12 августа. Далее в его деятельности будет использоваться бренд A1.

Завершается финальный этап ребрендинга провайдера телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 (с 2007 г. – член A1 Telekom Austria Group). С 12 августа компания будет использовать бренд А1.

Как сообщили в компании, речь идет не просто о смене логотипа. Ребрендинг связан с развитием новых направлений бизнеса: мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательного контента.

Бренд А1 призван символизировать первенство компании. Для клиентов ребрендинг означает лишь смену имени сети – на экранах их гаджетов velcom сменится на A1 BY. Заключения новых соглашений и смены абонентского оборудования не потребуется.

Отметить финал ребрендинга компания намерена концертом 11 августа на площади у Дворца спорта в Минске.