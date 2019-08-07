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Курсы валют и криптовалют на сегодня

08.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Очередным обвалом курса российского рубля открылись торги 8 августа. Доллар и евро тоже подешевели. Биткойн +392.83.

Курс доллара упал на 0,0037 рубля до 2,0450 BYN/USD. Американская валюта дешевеет уже третий день подряд.

Курс евро опустился всего на 0,0009 рубля до 2,2918 BYN/EUR.

Курс российского рубля обвалился на 0,0121 рубля до 3,1360 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже седьмой раз подряд. К текущему моменту курс российской валюты рухнул на 0,0760 BYN и оказался на минимуме с 2 января 2019 года.

Bitcoin − 11946.1$ (+392.83);

Bitcоin Cash/ВСС – 335.8$ (+0.77);

DigitalCash − 105.6$ (-1.36);

Еthеreum − 225.52$ (+0.09);

ZCаsh − 62.28$ (+0.4);

Monero − 94.94$ (+3.49).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Очередным обвалом курса российского рубля открылись торги 8 августа. Доллар и евро тоже подешевели. Биткойн +392.83.
 
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