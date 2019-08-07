В Беларуси подорожало питание в детских садах и школах

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси с 4 августа поднялись денежные нормы расходов на питание в детских садах и школах. Это прописано в постановлении Совмина № 504, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, с 4 августа денежные нормы расходов на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах вырастут на 10%.

Теперь питание для ребенка от 1 до 2 лет в детском саду с пребыванием 10,5 часа будет стоить 2,5 рубля (было 2,27) в день. Для ребенка от 3 до 6 лет — 3,16 рубля (2,87). В детсадах с пребыванием 12 часов питание для детей от 1 до 2 лет обойдется в 3,25 рубля (2,95), а от 3 до 6 лет — 3,91 рубля (3,55).

Для гимназистов, школьников, лицеистов и некоторых других категорий учащихся стоимость питания также вырастет в среднем на 10%.

В центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, с двух-, трех- и четырехразовым (когда ребенок находится там 12 часов либо круглосуточно) питанием стоимость увеличится примерно на 7−10%.

Также на 10% выросли нормы питания в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха, где дети находятся от 12 до 24 часов.



