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В США продают украинский МиГ-29, ранее принадлежавший сооснователю Microsoft

08.08.2019 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США выставлен на продажу истребитель МиГ-29, который когда-то принадлежал ВВС Украины, а затем попал в руки бывшего совладельца американской компании Microsoft Пола Аллена. Об этом пишет «Популярная механика».


Фото: fighterjetsworld.com

Советский многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 из частной коллекции Пола Аллена многие эксперты называют лучшим из всех сохранившихся к нынешнему времени экземпляров, причем не только частных. Известный своей любовью к авиационной технике, скончавшийся в октябре прошлого года Аллен успел собрать впечатляющую коллекцию самых разнообразных самолётов и летательных аппаратов.

Многие из них хранятся в Музее истории авиации и бронетехники в городе Эверетт штата Вашингтон — как и двухместный МиГ-29, который был выпущен в 1989 году и эксплуатировался в советских войсках. Затем самолёт достался ВВС Украины, однако через некоторое время он был подвергнут демилитаризации и выставлен на продажу в 2005 году. Его приобрел руководитель Фонда истории авиации Джон Сешнс и привез в США.


Фото: «Популярная механика»

После длительного путешествия из Украины в США через Гонконг, где из-за проблем с документами истребитель конфисковала таможня, самолет подвергся тщательному восстановлению и реставрации.

В 2011 году МиГ-29 в превосходном состоянии был продан совладельцу компании Microsoft Полу Аллену. Сумма сделки до сих пор хранится в тайне. После смерти предпринимателя его наследники решили распродать коллекцию.

 
 
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