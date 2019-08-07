«Почему пенсии хватает лишь на удовлетворение базовых потребностей?»

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В денежном отношении она мало отличалась от обычной трудовой. Зато были льготы: скидка 50% на услуги ЖКХ, право на бесплатный проезд в городском транспорте, на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и т. д. Но в одно мгновение все льготы были ликвидированы, а денежного возмещения не последовало. Стало совсем туго, ведь пенсии хватает только на удовлетворение базовых потребностей. Это несправедливо по отношению к учителям: сначала низкая зарплата, потом – маленькая пенсия. Из-за этого замечательные преподаватели уезжают за границу...

Л. Денисман, Полторановичи