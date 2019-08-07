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Выборы в Палату представителей: образованы избирательные округа

08.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Постановлением Центральной комиссии по выборам образованы избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В том числе Слуцкий и Копыльский округа.

Копыльский избирательный округ № 66 с количеством избирателей в 65 923 и нахождением окружной избирательной комиссии в г. Копыль, пл. Ленина, 6.в пределах:

  • Клецкий, Копыльский, Узденский районы;
  • часть Слуцкого района в границах Знаменского, Рачковичского сельсоветов.

Слуцкий избирательный округ № 67 с количеством избирателей 68 264 человек и окружной комиссии по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189.

  • В округ входит часть Слуцкого района в границах: г. Слуцк, Беличский, Бокшицкий, Весейский, Гацуковский, Гресский Исернский, Кировский, Козловичский, Первомайский, Покрашевский, Серяжский, Сорогский сельсоветы.

Границы избирательных округов можно посмотреть на Публичной кадастровой карте, слой «Избирательные округа» включается в правом меню карты.

 
 
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Постановлением Центральной комиссии по выборам образованы избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого...
 
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