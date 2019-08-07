Выборы в Палату представителей: образованы избирательные округа

Источник материала: Слуцк Город

Постановлением Центральной комиссии по выборам образованы избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В том числе Слуцкий и Копыльский округа.

Копыльский избирательный округ № 66 с количеством избирателей в 65 923 и нахождением окружной избирательной комиссии в г. Копыль, пл. Ленина, 6.в пределах:

Клецкий, Копыльский, Узденский районы;

часть Слуцкого района в границах Знаменского, Рачковичского сельсоветов.

Слуцкий избирательный округ № 67 с количеством избирателей 68 264 человек и окружной комиссии по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189.

В округ входит часть Слуцкого района в границах: г. Слуцк, Беличский, Бокшицкий, Весейский, Гацуковский, Гресский Исернский, Кировский, Козловичский, Первомайский, Покрашевский, Серяжский, Сорогский сельсоветы.