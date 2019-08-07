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Выборы в Палату представителей: образованы избирательные округа
08.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Постановлением Центральной комиссии по выборам образованы избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В том числе Слуцкий и Копыльский округа.
Копыльский избирательный округ № 66 с количеством избирателей в 65 923 и нахождением окружной избирательной комиссии в г. Копыль, пл. Ленина, 6.в пределах:
Слуцкий избирательный округ № 67 с количеством избирателей 68 264 человек и окружной комиссии по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189.
Границы избирательных округов можно посмотреть на
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Постановлением Центральной комиссии по выборам образованы избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого...
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