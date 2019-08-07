«Школьники здесь ни при чем». Школы смогут проводить уроки физкультуры в спорткомплексах бесплатно

Источник материала: Tut.by

Указ № 295, официально опубликованный на Национально-правовом интернет-портале, который президент подписал 5 августа, разрешил общеобразовательным и спортивным школам проводить централизованные занятия в государственных спорткомплексах бесплатно. Действие документа распространяется только на спортивные объекты Минобразования и Минспорта. Нововведения вступят в силу с 1 января 2019 года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С трактовкой документа возникла путаница. Некоторые поняли его так, что школьники смогут бесплатно приходить и заниматься в спорткомплексах. Однако под бесплатным проведением занятий имеется в виду, к примеру, проведение уроков физкультуры обычными школами на территории спорткомплексов.

— Школьники здесь ни при чем. Это не значит, что любой учащийся может прийти и позаниматься в любом спортивном учреждении. Этот указ касается юридических лиц, а не физических, — пояснили в Министерстве спорта и туризма. — Речь идет о спортивно-физкультурных объектах, которые финансируются за счет бюджета и принадлежат Минспорта и Минобразования. Если посчитать вместе с теми, которые находятся в регионах, их сотни. У «Минск-Арены», к примеру, тоже государственное финансирование. Но нужно понимать нюансы. Это не значит, что любая средняя школа может просто прийти туда и организовать занятия.

В ведомстве сказали, что для этого нужно заключить договор между юридическими лицами.

— Допустим, рядом с «Минск-Ареной» есть какая-то средняя школа или колледж, гимназия. Директор этого учреждения должен обратиться в администрацию культурно-спортивного комплекса и сказать, что они хотели бы проводить занятия по обучению катанию на коньках в рамках уроков физвоспитания. В администрации посмотрят, есть ли у них свободные окна по времени, чтобы они совпадали с расписанием занятий детей. Не будит ли в это время в «Минск-Арене» тренировки национальной команды по фигурному катанию или занятий у платных групп. Если время есть, то директора заключают договор между юридическими лицами, то есть школой и культурно-спортивным комплексом.

До сих пор спортивные школы, средние общеобразовательные школы должны были возмещать расходы на коммунальные услуги.

— С января в договоре будет прописано, что услуги будут оказываться на безвозмездной основе, — сказали в Минспорта. — Но «Минск-Арена», скорее всего, и так всегда загружена. Указ касается больше тех спортивных учреждений, где есть свободное время, в частности в регионах. Есть так называемые «мертвые часы» днем, когда все на работе и никто не занимается.

Указ был разработан для того, чтобы школы могли прийти и позаниматься, не расходуя при этом силы на оформление документов и бухгалтерской отчетности по возмещению коммунальных расходов и дополнительных средств на их оплату, отметили в ведомстве. Ведь вода для бассейнов все равно греется, электричество расходуется и так далее.