Гончаренко не стал продавать своего игрока за 25 млн евро

Источник материала: Tut.by

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, скорее всего, не перейдет в «Кристал Пэлас» в летнее трансферное окно, пишет Матч ТВ.

Как сообщает британский журналист Алан Никсон, армейцы, выступающие под руководством Гончаренко, отказались продавать 21-летнего форварда английскому клубу. Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» предложил за Чалова 25 миллионов евро.

Crystal Palace have made an improved offer of £23m for CSKA Moscow striker Fedor Chalov, Sky Sports News understands — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 7, 2019

По информации источника издания, армейцы отпустят своего форварда, если «Кристал Пэлас» предложит не менее 30 миллионов евро. В противном случае 21-летний нападающий останется в ЦСКА как минимум до лета 2020 года.

При этом нужно помнить, трансферное окно в Англии закрывается сегодня в 19.00 по минскому времени, а значит, британский клуб еще может улучшить свое предложение.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел за москвичей 4 матча, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.