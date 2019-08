Гончаренко не стал продавать своего игрока за 25 млн евро

Источник материала: Tut.by

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, скорее всего, не перейдет в «Кристал Пэлас» в летнее трансферное окно, пишет Матч ТВ.

Как сообщает британский журналист Алан Никсон, армейцы, выступающие под руководством Гончаренко, отказались продавать 21-летнего форварда английскому клубу. Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» предложил за Чалова 25 миллионов евро.

Crystal Palace have made an improved offer of £23m for CSKA Moscow striker Fedor Chalov, Sky Sports News understands