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Гончаренко не стал продавать своего игрока за 25 млн евро

08.08.2019 12:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, скорее всего, не перейдет в «Кристал Пэлас» в летнее трансферное окно, пишет Матч ТВ.

Как сообщает британский журналист Алан Никсон, армейцы, выступающие под руководством Гончаренко, отказались продавать 21-летнего форварда английскому клубу. Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» предложил за Чалова 25 миллионов евро.

По информации источника издания, армейцы отпустят своего форварда, если «Кристал Пэлас» предложит не менее 30 миллионов евро. В противном случае 21-летний нападающий останется в ЦСКА как минимум до лета 2020 года.

При этом нужно помнить, трансферное окно в Англии закрывается сегодня в 19.00 по минскому времени, а значит, британский клуб еще может улучшить свое предложение.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел за москвичей 4 матча, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

 
 
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Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа в 19.00 по минскому времени.
 
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